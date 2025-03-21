Арнаутович сообщил о панической атаке, возникшей у него в матче с Сербией

Нападающий сборной Австрии рассказал о панической атаке, которая произошла у него во время матча с Сербией.

Я почувствовал сильное давление в верхней половине живота, в тот же момент у меня начался приступ паники, и я не знаю, почему. Доктор быстро осмотрел меня, дал лекарство, после чего всё снова стало в порядке, а потом продолжилось.

Я вдруг почувствовал тошноту и головокружение. Возможно, это было из-за боли в колене, это была сильная боль. Но потом всё стало в порядке, и я продолжил играть.