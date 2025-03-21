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Арнаутович сообщил о панической атаке, возникшей у него в матче с Сербией

вчера, 17:43
АвстрияЛоготип футбольный клуб Австрия1 : 1Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович рассказал о панической атаке, которая произошла у него во время матча с Сербией.

Я почувствовал сильное давление в верхней половине живота, в тот же момент у меня начался приступ паники, и я не знаю, почему. Доктор быстро осмотрел меня, дал лекарство, после чего всё снова стало в порядке, а потом продолжилось.

Я вдруг почувствовал тошноту и головокружение. Возможно, это было из-за боли в колене, это была сильная боль. Но потом всё стало в порядке, и я продолжил играть.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:35, ред.
Врач его успокоил))
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:15
Наверное какой то колдун был на матче...:)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:52, ред.
Обычно к футболу и физическому состоянию это не имеет никакого отношения. Ну только если не возникла серьёзная угроза жизни или здоровью, но тогда причина паники настолько очевидна что её невозможно не распознать будучи в здравом уме
8xcv4df57kkm
8xcv4df57kkm
вчера в 17:51
Это от страха перед соперником, нужен психолог.
Гость
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