Алиссон покинул расположение сборной Бразилии из-за травмы

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вчера, 09:03

Вратарь сборной Бразилии получил травму в матче квалификации ЧМ -2026 против Колумбии (2:1).

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил о замене вратаря в связи с подозрением на сотрясение мозга, вызванное лёгким головокружением. Несмотря на это, общее самочувствие спортсмена оценивается как удовлетворительное.

По информации пресс-службы «Ливерпуля», Алиссон пройдёт углублённую медицинскую экспертизу при участии специалистов клуба по возвращении в Англию.

Вследствие этого, бразильский голкипер не сможет принять участие в предстоящем гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира против сборной Аргентины.