Алиссон покинул расположение сборной Бразилии из-за травмы

Вратарь сборной Бразилии Алиссон получил травму в матче квалификации ЧМ-2026 против Колумбии (2:1).
Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил о замене вратаря в связи с подозрением на сотрясение мозга, вызванное лёгким головокружением. Несмотря на это, общее самочувствие спортсмена оценивается как удовлетворительное.
По информации пресс-службы «Ливерпуля», Алиссон пройдёт углублённую медицинскую экспертизу при участии специалистов клуба по возвращении в Англию.
Вследствие этого, бразильский голкипер не сможет принять участие в предстоящем гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира против сборной Аргентины.
Главное здоровье ( кстати Али написал , что он ОК) и впереди важнейшие игры за красных, где помощь Али необходима!
Главное здоровье ( кстати Али написал , что он ОК) и впереди важнейшие игры за красных, где помощь Али необходима!