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Алиссон покинул расположение сборной Бразилии из-за травмы

вчера, 09:03

Вратарь сборной Бразилии Алиссон получил травму в матче квалификации ЧМ-2026 против Колумбии (2:1).

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил о замене вратаря в связи с подозрением на сотрясение мозга, вызванное лёгким головокружением. Несмотря на это, общее самочувствие спортсмена оценивается как удовлетворительное.

По информации пресс-службы «Ливерпуля», Алиссон пройдёт углублённую медицинскую экспертизу при участии специалистов клуба по возвращении в Англию.

Вследствие этого, бразильский голкипер не сможет принять участие в предстоящем гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира против сборной Аргентины.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:06
Пора бы уже задуматься о роли Келлэхера в клубе, он не должен уходить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 11:58
правильно нечего тебе там делать, без тебя справятся..
Главное здоровье ( кстати Али написал , что он ОК) и впереди важнейшие игры за красных, где помощь Али необходима!
jfapkpw5v7k7
jfapkpw5v7k7
вчера в 09:24
Не вовремя сломали Алиссона, как раз к финишному отрезку
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 09:08
Здоровья Алиссону!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:07
Похоже ничего серьезного, здоровья
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