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На новом стадионе «Эвертона» прошло второе тестовое мероприятие

вчера, 13:57

«Эвертон» провёл второе тестовое мероприятие на своём новом стадионе.

23 марта состоялся матч между молодёжными командами мерсисайдцев и «Болтона», который завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Мероприятие было призвано оценить различные эксплуатационные аспекты стадиона. Более 25 тысяч болельщиков смогли ознакомиться с условиями для проведения игр, билетной системой, работой стюардов и обслуживанием.

После успеха первого тестового мероприятия в феврале, когда на стадионе побывало более 10 тысяч человек, в этот раз впервые проводилась деятельность по привлечению болельщиков на обширной площади.

Ключевой частью мероприятия стало успешное тестирование процедур эвакуации стадиона.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 14:03
А на третьим тестовом мероприятии , интересно будут бесплатно ириски раздавать? )
Гость
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