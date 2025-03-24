На новом стадионе «Эвертона» прошло второе тестовое мероприятие

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вчера, 13:57

«Эвертон» провёл второе тестовое мероприятие на своём новом стадионе.

23 марта состоялся матч между молодёжными командами мерсисайдцев и «Болтона», который завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Мероприятие было призвано оценить различные эксплуатационные аспекты стадиона. Более 25 тысяч болельщиков смогли ознакомиться с условиями для проведения игр, билетной системой, работой стюардов и обслуживанием.

После успеха первого тестового мероприятия в феврале, когда на стадионе побывало более 10 тысяч человек, в этот раз впервые проводилась деятельность по привлечению болельщиков на обширной площади.

Ключевой частью мероприятия стало успешное тестирование процедур эвакуации стадиона.