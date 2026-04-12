Рэпер OBLADAET помог финансово футбольной команде из Иркутска

Рэпер OBLADAET (Назар Вотяков) оказал финансовую помощь футбольному клубу «Иркутск».
34-летний исполнитель и автор песен родился в сибирском городе. Как отметил клуб, музыкант первым обратил внимание на сложную финансовую ситуацию и сделал пожертвование команде родного города. Благодаря ему сибиряки отправятся на ближайший выезд в Вологду. Отмечается, что его треки звучат в раздевалке.
В прошлом году «Иркутск» подарил Вотякову клубную футболку, которую он надел в клипе Irkutsk Power.
На поединок с вологодским «Динамо» футболисты выйдут в форме с наклейкой бренда PLAYERS, принадлежащего рэперу. После полноценного нанесения иркутяне собираются провести весь сезон под этим знаком.
Ранее в ФНЛ сообщили о решении части проблем с долгами клуба.
Нормальные клубы надо поддерживать!
