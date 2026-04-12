Рэпер OBLADAET помог финансово футбольной команде из Иркутска

сегодня, 14:37

Рэпер OBLADAET (Назар Вотяков) оказал финансовую помощь футбольному клубу «Иркутск».

34-летний исполнитель и автор песен родился в сибирском городе. Как отметил клуб, музыкант первым обратил внимание на сложную финансовую ситуацию и сделал пожертвование команде родного города. Благодаря ему сибиряки отправятся на ближайший выезд в Вологду. Отмечается, что его треки звучат в раздевалке.

В прошлом году «Иркутск» подарил Вотякову клубную футболку, которую он надел в клипе Irkutsk Power.

На поединок с вологодским «Динамо» футболисты выйдут в форме с наклейкой бренда PLAYERS, принадлежащего рэперу. После полноценного нанесения иркутяне собираются провести весь сезон под этим знаком.

Ранее в ФНЛ сообщили о решении части проблем с долгами клуба.

Все новости
В «Кубани» сообщили о закрытии долгов перед игроками
Сегодня, 12:33
«Иркутск» закрыл основную часть долгов
09 апреля
Рэтклифф снизил цену на «Ниццу»
08 апреля
«Иркутск» объявил сбор средств для продолжения участия в сезоне Второй лиги
07 апреля
В «Родине» заявили о готовности к РПЛ
05 апреля
Юран сообщил, что «Серик Беледиеспор» хотел обмануть ФИФА
05 апреля
Варвар7
Варвар7 ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 16:24
Кому как , уверен, что нашлось бы много молодых людей, которые с Вами бы поспорили.
lazzioll
lazzioll ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 15:43
словосочетание "творчество рэпера" уже звучит как писец какой оксюморон))
Vahidlapsha
Vahidlapsha
сегодня в 14:51
Такие клубы как Иркутск бесперспективное отребье которое только будет высасывать финансы, а в обратку ничего не приносить, ни еврокубковых перспектив, финансов, узнаваемости, ни каких либо молодых перспективных пацанов или управленцев.

Нормальные клубы надо поддерживать!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:40, ред.
Не знаю творчество этого рэпера , но за поддержку футбола, Назару - респект.
Гость
