Рэпер OBLADAET помог финансово футбольной команде из Иркутска

сегодня, 14:37

Рэпер OBLADAET (Назар Вотяков) оказал финансовую помощь футбольному клубу «Иркутск».

34-летний исполнитель и автор песен родился в сибирском городе. Как отметил клуб, музыкант первым обратил внимание на сложную финансовую ситуацию и сделал пожертвование команде родного города. Благодаря ему сибиряки отправятся на ближайший выезд в Вологду. Отмечается, что его треки звучат в раздевалке.

В прошлом году «Иркутск» подарил Вотякову клубную футболку, которую он надел в клипе Irkutsk Power.

На поединок с вологодским «Динамо» футболисты выйдут в форме с наклейкой бренда PLAYERS, принадлежащего рэперу. После полноценного нанесения иркутяне собираются провести весь сезон под этим знаком.