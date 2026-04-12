Стало известно, когда появится календарь следующего сезона АПЛ

Английская Премьер-Лига подтвердила, что расписание матчей на сезон 2026/27 будет опубликовано 19 июня.

Стартовать новая кампания должна в субботу, 22 августа 2026 года. Финальный 38-й тур планируется в воскресенье, 30 мая 2027-го — все игры начнутся одновременно, как обычно.

Следующий сезон АПЛ стартует на неделю позже, чем нынешний. Это связано с более перегруженным футбольным календарём, а благополучие игроков остаётся приоритетом для лиги. Начало сезона 22 августа позволит иметь 89 свободных дней с момента окончания текущей кампании и 33 дня с финала чемпионата мира-2026.

Последний игровой день сезона пройдёт за неделю до финала Лиги чемпионов, который состоится 5 июня 2027-го.

Сезон 2026/27 будет состоять из 33 выходных туров и пяти, проводимых в середине недели.

В период Рождества и Нового года перерыв между турами составит не менее 60 часов. Это соответствует обязательствам, взятым перед клубами для решения проблемы перегруженного рождественского и новогоднего расписания в рамках расширенного международного календаря.