«Ньюкасл» планирует построить новый стадион на 65 тысяч мест

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вчера, 21:24

По информации источника, «Ньюкасл» планирует покинуть «Сент-Джеймс Парк» спустя 133 года и построить новый стадион. Альтернативный вариант с реконструкцией действующего объекта к настоящему моменту был отложен.

Новая арена вместимостью 65 тысяч зрителей будет построена в районе Парка Лизес. Место её предполагаемого строительства не пересекается с «Сент-Джеймс Парком», так что «сороки» смогут продолжать играть на своём привычном месте до тех пор, пока работы не будут завершены.

Клуб готовится представить свои намерения правительству, чтобы оно одобрило проект. Ожидается, что чиновники дадут «зелёный свет» на реализацию амбициозного проекта и помогут «Ньюкаслу» преодолеть все бюрократические моменты.

Точная стоимость строительства и характер финансирования до сих пор неизвестны.

Внешний вид стадиона будет выполнен в стиле «пузырчатой плёнки».