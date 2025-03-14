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«Ньюкасл» планирует построить новый стадион на 65 тысяч мест

вчера, 21:24

По информации источника, «Ньюкасл» планирует покинуть «Сент-Джеймс Парк» спустя 133 года и построить новый стадион. Альтернативный вариант с реконструкцией действующего объекта к настоящему моменту был отложен.

Новая арена вместимостью 65 тысяч зрителей будет построена в районе Парка Лизес. Место её предполагаемого строительства не пересекается с «Сент-Джеймс Парком», так что «сороки» смогут продолжать играть на своём привычном месте до тех пор, пока работы не будут завершены.

Клуб готовится представить свои намерения правительству, чтобы оно одобрило проект. Ожидается, что чиновники дадут «зелёный свет» на реализацию амбициозного проекта и помогут «Ньюкаслу» преодолеть все бюрократические моменты.

Точная стоимость строительства и характер финансирования до сих пор неизвестны.

Внешний вид стадиона будет выполнен в стиле «пузырчатой плёнки».

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 23:57
...знаменитый фильм "Гол" снимали там же!!!
shur
shur
вчера в 23:52
...а пока насиженное гнездо "Сорок" в том же Парке Лизес...!
wejz57f7zedm
wejz57f7zedm
вчера в 23:37
133 года - это очень много! Действительно уже пора переезжать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:24
хорошая новость.
только вот вместимость малая, число флагов возрастет с годами и что тогда?
adekvat
adekvat
вчера в 22:30
Что то в Европе взялись за стадионы, деньги появились наверно.
Asper
Asper
вчера в 22:07
Сент-Джеймс на 52 тысячи, а новый на 65?
Понятно, конечно, что там дело не только во вместимости, но...
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:50
Где деньги, Зин...?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:40
Арабские деньги на Туманном Альбионе всерьёз и надолго. Вот уже и за строительство стадионов принялись. Наступит время и англичанам, самой наглой нации в мире, не останется места на острове, совсем не останется. Скоро мыльный пузырь лопнет.
протон
протон
вчера в 21:38
Внешний вид стадиона будет выполнен в стиле «пузырчатой плёнки».
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Посмотрим что за футуристический стадион арабы построят
SHEARER
SHEARER
вчера в 21:28
Да ну его, этот новый стадион!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:27
Больше стадионов - хороших и разных!
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