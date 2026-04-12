В «Кубани» сообщили о закрытии долгов перед игроками

сегодня, 12:33

Пресс-атташе ПФК «Кубань» Клим Нигматуллин рассказал о погашении задолженности перед игроками, а также сообщил, каким образом команда собирается отправляться на предстоящие выездные матчи.

Команда выступает в дивизионе А Второй лиги. По итогам первой части сезона она вылетела из группы «Золото». После 8 игр этого года коллектив занимает предпоследнее, 9-е место в «Серебре».

На днях было проведено плановое собрание с футболистами. Долги перед футболистами закрыты, игрокам выплатили зарплаты. На следующие матчи команда будет добираться на самолёте из Краснодара, в этот раз через Москву, чтобы избежать рисков с пересадкой на другой рейс, так как сейчас часто закрывают аэропорт. Практики долгих трансферов на автобусе, как с поездкой в Киров, в ближайшее время не планируется.

Ранее журналист Сергей Ильев сообщил в своём Telegram-канале, что функционирование «Кубани» после ареста куратора клуба, вице-губернатора Андрея Коробки, находится под вопросом, а долги по зарплате составляют 2,5 месяца. На игру чемпионата в Кирове 5 апреля южане добирались на автобусе, проехав 34 часа в одну сторону и уступив местному «Динамо» 0:4.