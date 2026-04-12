В «Кубани» сообщили о закрытии долгов перед игроками

Пресс-атташе ПФК «Кубань» Клим Нигматуллин рассказал о погашении задолженности перед игроками, а также сообщил, каким образом команда собирается отправляться на предстоящие выездные матчи.
Команда выступает в дивизионе А Второй лиги. По итогам первой части сезона она вылетела из группы «Золото». После 8 игр этого года коллектив занимает предпоследнее, 9-е место в «Серебре».
На днях было проведено плановое собрание с футболистами. Долги перед футболистами закрыты, игрокам выплатили зарплаты. На следующие матчи команда будет добираться на самолёте из Краснодара, в этот раз через Москву, чтобы избежать рисков с пересадкой на другой рейс, так как сейчас часто закрывают аэропорт. Практики долгих трансферов на автобусе, как с поездкой в Киров, в ближайшее время не планируется.
Ранее журналист Сергей Ильев сообщил в своём Telegram-канале, что функционирование «Кубани» после ареста куратора клуба, вице-губернатора Андрея Коробки, находится под вопросом, а долги по зарплате составляют 2,5 месяца. На игру чемпионата в Кирове 5 апреля южане добирались на автобусе, проехав 34 часа в одну сторону и уступив местному «Динамо» 0:4.
Обидно за "Кубань", клуб с большой футбольной историей. Было время "Кубань" и в Высшей лиге СССР играла, и в РПЛ хорошо "пошумела" (5-е место в 2012/13 гг.), была финалистом Кубка России: сезон 2014/15 год. А теперь во Второй лиге в группе "Серебро" борется за своё существование как профессионального футбольного клуба. Печально...
