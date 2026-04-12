«Бавария» установила рекорд Бундеслиги по голам за один сезон

сегодня, 08:26

«Бавария» установила новый рекорд по количеству голов в одном сезоне за всю историю Бундеслиги.

После победного для мюнхенского клуба матча 29-го тура чемпионата Германии с «Санкт-Паули» на выезде (5:0) команда имеет 105 забитых мячей.

Новый результат означает, что подопечные Венсана Компани превзошли достижение, которое держалось более 50 лет. Предыдущий лучший показатель был 101 гол, также установленный «Баварией» ещё в сезоне 1971/72.

«Бавария» уже является самой результативной командой в истории Бундеслиги.