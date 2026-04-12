«Бавария» установила рекорд Бундеслиги по голам за один сезон

сегодня, 08:26

«Бавария» установила новый рекорд по количеству голов в одном сезоне за всю историю Бундеслиги.

После победного для мюнхенского клуба матча 29-го тура чемпионата Германии с «Санкт-Паули» на выезде (5:0) команда имеет 105 забитых мячей.

Новый результат означает, что подопечные Венсана Компани превзошли достижение, которое держалось более 50 лет. Предыдущий лучший показатель был 101 гол, также установленный «Баварией» ещё в сезоне 1971/72.

«Бавария» уже является самой результативной командой в истории Бундеслиги.

Karkaz
Karkaz
сегодня в 13:11, ред.
И опять же, против такого футбола Флика тоже нужно уметь воспользоваться. У того же Симеоне не всегда получается. У Анчи, если не ошибаюсь, ни разу не получилось.
Понятное дело, что лучше играть как ПСЖ.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 13:05
В смысле я понять не могу? Это всем видно что у него уклон в атаку. Зачем это объяснять? Я разве писал что у него всё хорошо и сбалансированно?
Sergo81
Sergo81 ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 13:02
Я до сих пор в шоке от игры Интера в финале. При первом голе Дембеле один стоит на дальней штанге при позиционке, а Хвичу держат трое. Барса однозначно украсила бы финал ЛЧ 25. Жаль, что не прошли Интер.
Capral
Capral
сегодня в 12:59, ред.
Ты никак не можешь понять одной простой вещи: игра Флика- предсказуемая и разбалансированная, у него всё в одном флаконе, и ударение, исключительно делается в сторону атаки, в ущерб обороне, о чем он постоянно говорит. Поэтому, такой футбол легко предвидеть. ПСЖ- это грамотный баланс во всех линиях, команда без слабых мест, поэтому Индзаги не нашел противоядия против ПСЖ.
Всё на этом. Надо элементарно понимать футбол, чтобы делать выводы...
Karkaz
Karkaz
сегодня в 12:52, ред.
У каждого своё мнение. Но Барсе немного не хватило с Интером, всего 1 гола. А сам же Индзаги(талантливый и хитрый) вдруг летит 5-0 в финале.(как пример, Алонсо тоже в финале проиграл, но что про него писали тогда?) Слишком. Получается и сам не выиграл и другим не дал(Барсе) Это значит, что баланс был тогда у Энрике. Лучше бы финал ПСЖ-Барса, более конкурентный был бы матч 100%. Сейчас Флику опять может не хватить 1 гола с Атлетико, то что он не хочет/не может перестроиться хотя бы на 1 матч против таких команд, не понятно.
Алонсо в Реале это уже другая история. Даже если бы он занял с Байером 2 место 2 раза, это уже хорошая работа, для такого клуба. Тупостью Тухеля и слабостью Баварии еще надо уметь воспользоваться.
Capral
Capral
сегодня в 12:29
Барселона в прошлом сезоне в Испании штамповала один рекорд за другим, восхищала своей безудержной атакой и большинство болельщиков этого клуба называли команду лучшей в мире и тд и тп. Более того, для Барсы, отыграться с 0:2 или забить за игру 3-4 гола было не проблемой. Но я, пожалуй единственный, который тогда предрекал команде неудачу в ЛЧ, потому что в игре Барселоны не было грамотного баланса, и Флик не умел играть в классический вариант футбола... Так и случилось, Индзаги- хитрый и талантливый тренер наказал Барсу.
Что касается Алонсо, то его итог все увидели в Реале. И в этом случае я предупреждал, что нечего ему туда соваться- не созрел еще.........................
Да и чемпионом Бундеса он стал- в силу глупости Тухеля.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 12:18, ред.
Ну Бавария всю свою историю побивает какие либо рекорды БЛ и выносит всех в одну калитку. А вот то что Байер Алонсо, с равными себе клубами прошёл без поражений, это нонсенс. Чисто тренерский был клуб. Состав собрал, состав готовил на каждый матч. Использовал сильные стороны каждого игрока. Такой конкурент Баварии появится не скоро. И все должны наоборот гордиться, что был такой клуб и так играл в БЛ.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:50
Чемпионат одной команды
wqxgk6gh33j8
wqxgk6gh33j8
сегодня в 11:46
Ну совсем слабый чемпионат....
Capral
Capral
сегодня в 11:39
Этот рекорд не столько про преимущество Баварии, сколько про ничтожность Бундеса. Если лидер чемпионата, в каждой игре забивает в среднем по 3-4 гола и больше, то стоит задуматься. Вот поэтому, кое-кто и без поражений прошел сезон. Вот он, истинный уровень немецкого футбола....................................
Меня лично, эти показатели не радуют и не обнадеживают. Я от всей души желаю Компании и его команде выиграть ЛЧ, но мало в это верю. Слишком много, явных, уязвимых мест в игре Баварии. И досконально, выстроенной игры, тоже не вижу.
Nenash
Nenash
сегодня в 11:08
Неплохо..
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:48, ред.
Скоро эта зказка может закончится... Но им простят, молодые
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:38
Один рекорд пока устоял.
Без поражения выиграть Бундеслигу как Байер))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:35
Самое время брать лч
