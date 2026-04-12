«Бавария» установила рекорд Бундеслиги по голам за один сезон

«Бавария» установила новый рекорд по количеству голов в одном сезоне за всю историю Бундеслиги.
После победного для мюнхенского клуба матча 29-го тура чемпионата Германии с «Санкт-Паули» на выезде (5:0) команда имеет 105 забитых мячей.
Новый результат означает, что подопечные Венсана Компани превзошли достижение, которое держалось более 50 лет. Предыдущий лучший показатель был 101 гол, также установленный «Баварией» ещё в сезоне 1971/72.
«Бавария» уже является самой результативной командой в истории Бундеслиги.
Понятное дело, что лучше играть как ПСЖ.
Всё на этом. Надо элементарно понимать футбол, чтобы делать выводы...
Алонсо в Реале это уже другая история. Даже если бы он занял с Байером 2 место 2 раза, это уже хорошая работа, для такого клуба. Тупостью Тухеля и слабостью Баварии еще надо уметь воспользоваться.
Что касается Алонсо, то его итог все увидели в Реале. И в этом случае я предупреждал, что нечего ему туда соваться- не созрел еще.........................
Да и чемпионом Бундеса он стал- в силу глупости Тухеля.
Меня лично, эти показатели не радуют и не обнадеживают. Я от всей души желаю Компании и его команде выиграть ЛЧ, но мало в это верю. Слишком много, явных, уязвимых мест в игре Баварии. И досконально, выстроенной игры, тоже не вижу.
Без поражения выиграть Бундеслигу как Байер))
