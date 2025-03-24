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Налоговая заблокировала счета «Химок» в 6 банках

вчера, 15:39

По информации Sport Baza, налоговая заблокировала счета «Химок» в шести банках за долги в 335 млн рублей.

Это произошло 23 марта. При этом это не все долги клуба — согласно отчёту подмосковной команды по доходам и расходам за 2024 год, у неё краткосрочные долги по кредитам на 1,1 млрд рублей. Кроме того, за прошлый год почти на 100 млн сократились вклады собственников «красно-чёрных». В отчёте указано, что в 2023-м учредители вложили 1053 млн рублей, а в 2024-м — 965 млн.

Пока по решению ФНС у клуба заблокированы счета в «Сбере», «ОТП Банке», «Экспобанке», «Альфа-банке», «Газпромбанке» и «Банке Точка». Если клубу не удастся погасить задолженность перед налоговой, то ему грозит банкротство.

В клубе продолжает задерживаться выплата зарплаты игрокам. На прошлой неделе РФС оштрафовал «Химки» за задержку выплат бывшим футболистам, а также «Зениту» и «Оренбургу», который так и не получил в полном объёме деньги за переход Лукаса Веры.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:50
похоже, не выплывут
4n984h2ue998
4n984h2ue998
вчера в 16:25
Клуб на грани выживания, зачем его мучить только ради спартака.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:06
Ждём новостей из раздевалки Химок.

Илья Садыгов выступит перед командой с пламенной речью и попросит войти в положение.
Резиуан Мирзов опять поддержит своего лучшего друга в раздевалке.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:46, ред.
Серьёзные проблемы у клуба РПЛ. Интересно как вообще возможно иметь такие проблемы с деньгами и параллельно выйти в главный дивизион страны по футболу? Видимо вышли в РПЛ "в долг"
Гость
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