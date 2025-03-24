Налоговая заблокировала счета «Химок» в 6 банках

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вчера, 15:39

По информации Sport Baza, налоговая заблокировала счета «Химок» в шести банках за долги в 335 млн рублей.

Это произошло 23 марта. При этом это не все долги клуба — согласно отчёту подмосковной команды по доходам и расходам за 2024 год, у неё краткосрочные долги по кредитам на 1,1 млрд рублей. Кроме того, за прошлый год почти на 100 млн сократились вклады собственников «красно-чёрных». В отчёте указано, что в 2023-м учредители вложили 1053 млн рублей, а в 2024-м — 965 млн.

Пока по решению ФНС у клуба заблокированы счета в «Сбере», «ОТП Банке», «Экспобанке», «Альфа-банке», «Газпромбанке» и «Банке Точка». Если клубу не удастся погасить задолженность перед налоговой, то ему грозит банкротство.