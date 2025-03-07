«Реал» заработает 145 млн евро, если победит на КЧМ-2025

«Реал» получит 145 миллионов евро в случае победы на Клубном чемпионате мира 2025 года.
Эта сумма на 15 миллионов евро превышает потенциальный выигрыш «Атлетико» в случае аналогичного успеха.
Согласно источнику, за участие в турнире «Реал» получит 35 миллионов евро – большую сумму, чем любой другой клуб. «Атлетико» же заработает 20 миллионов евро.
Отмечается, что ФИФА выплатит победителю Клубного чемпионата мира 37 миллионов евро, а финалисту – 28 миллионов евро. Дополнительные суммы получат клубы за прохождение других стадий турнира.