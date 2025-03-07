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«Реал» заработает 145 млн евро, если победит на КЧМ-2025

вчера, 23:16

«Реал» получит 145 миллионов евро в случае победы на Клубном чемпионате мира 2025 года.

Эта сумма на 15 миллионов евро превышает потенциальный выигрыш «Атлетико» в случае аналогичного успеха.

Согласно источнику, за участие в турнире «Реал» получит 35 миллионов евро – большую сумму, чем любой другой клуб. «Атлетико» же заработает 20 миллионов евро.

Отмечается, что ФИФА выплатит победителю Клубного чемпионата мира 37 миллионов евро, а финалисту – 28 миллионов евро. Дополнительные суммы получат клубы за прохождение других стадий турнира.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:01
Надеюсь, что Реал Мадрид станет победителем этого турнира
6v5m5knggwab
6v5m5knggwab
сегодня в 00:53
У сливочных есть все шансы заработать эти деньги
69Haya96
69Haya96
вчера в 23:27
Менее чем через час конкуренция в одной из групп, скорее всего, исчезнет. Это мой прогноз. Матч: Аль-Шахания - Аль-Садд. Почему? Вы прекрасно знаете...
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