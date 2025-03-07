«Реал» заработает 145 млн евро, если победит на КЧМ-2025

1741378562

вчера, 23:16

«Реал» получит 145 миллионов евро в случае победы на Клубном чемпионате мира 2025 года.

Эта сумма на 15 миллионов евро превышает потенциальный выигрыш «Атлетико» в случае аналогичного успеха.

Согласно источнику, за участие в турнире «Реал» получит 35 миллионов евро – большую сумму, чем любой другой клуб. «Атлетико» же заработает 20 миллионов евро.