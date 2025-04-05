Каманцев: «Сейчас немного упал престиж нахождения арбитров в списках ФИФА»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев считает, что престиж нахождения судей в списках ФИФА и УЕФА на данный момент упал.
Количество матчей под эгидой ФИФА и УЕФА не влияет на реестр арбитров в этой категории, у нас даже увеличивается количество судей, который входят в ФИФА и УЕФА. Количество соревнований растёт, расширяется VAR, поэтому сейчас немного упал престиж нахождения в списках ФИФА. Если находишься в элитном списке, да, это результат твоей работы. Сергей Карасёв в элитном списке судей УЕФА, Сергей Иванов — в предэлитном, на категорию ниже.
Ранее Каманцев прокомментировал ситуацию с неназначением молодых российских арбитров на матчи молодёжных команд под эгидой УЕФА и ФИФА.
Так Паша решил ответить "проклятым империалистам" на ситуацию с не назначением молодых российских арбитров на матчи молодёжных команд под эгидой УЕФА и ФИФА.
При этом о состоянии отечественного судейства Каманцев не сказал ни слова , упомянув лишь , что даже у нас увеличивается количество судей входящих в этот пресловутый список...)
Так Паша решил ответить "проклятым империалистам" на ситуацию с не назначением молодых российских арбитров на матчи молодёжных команд под эгидой УЕФА и ФИФА.
При этом о состоянии отечественного судейства Каманцев не сказал ни слова , упомянув лишь , что даже у нас увеличивается количество судей входящих в этот пресловутый список...)