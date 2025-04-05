Каманцев: «Сейчас немного упал престиж нахождения арбитров в списках ФИФА»

Председатель судейского комитета РФС считает, что престиж нахождения судей в списках ФИФА и УЕФА на данный момент упал.

Количество матчей под эгидой ФИФА и УЕФА не влияет на реестр арбитров в этой категории, у нас даже увеличивается количество судей, который входят в ФИФА и УЕФА . Количество соревнований растёт, расширяется VAR , поэтому сейчас немного упал престиж нахождения в списках ФИФА . Если находишься в элитном списке, да, это результат твоей работы. Сергей Карасёв в элитном списке судей УЕФА , Сергей Иванов — в предэлитном, на категорию ниже.