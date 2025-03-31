Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В РФС объяснили, почему в ЭСК не учли материалы «Зенита» по голу Мартинса

вчера, 19:39
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Председатель судейского комитета и ЭСК РФС Павел Каманцев объяснил причины отказа от использования видеоматериалов «Зенита» при рассмотрении спорного гола полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса на 90-й минуте матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона 2024/2025. Встреча завершилась победой «красно-белых» со счётом 2:1.

Когда мы общались с «Зенитом», я объяснял им, что без калибровки, которую мы показывали в нашем видео, всё будет нерелевантно. Через час после окончания матча на почту через форму обратной связи на сайте РФС мы получили пять-шесть видео от болельщиков «Зенита», где офсайд был от полуметра до двух метров. Но мы понимаем, что есть искажение.

Нужно учитывать, что само поле неидеально ровное. Центр поля приподнят, чтобы вода стекала. Соответственно, линии, которые существуют на поле — они тоже все не параллельны, и это не идеальная модель. За четыре часа до матча стартуют настройка и калибровка VAR и офсайдных линий. Кто не знает этих деталей, тот говорит: «Ну вот, какую-то линию начертили. Мы тоже можем это сделать».

Условно, если была бы деревянная сертифицированная линейка ФИФА, то у нас бы никогда не было проблем с офсайдными линиями. Мы бы просто прикладывали её к монитору и говорили — офсайд или нет. Но так не работает. Камеры дают искажение. Они тоже калибруются. Учитывается и то, где они находятся.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Пари НН» обратился в ЭСК по итогам матча с «Химками»
Вчера, 18:19
Симеоне упомянул УЕФА, говоря о вылете «Атлетико» из Лиги чемпионов
30 марта
Председатель судейского комитета РФС рассказал о рейтинге арбитров
29 марта
Впервые в профессиональном футболе матч отсудили мать и дочь
29 марта
Алаев: «До сих пор считаю, что гол Мартинса очень спорный»
28 марта
Рейтинг судей РПЛ станет публичным со следующего сезона
28 марта
Сортировать
Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 21:15, ред.
У меня всего один вопрос к РФС и лично к г-ну Каманцеву, а именно: какого чёрта вы всю эту "неоткалиброванную" систему покупали у китайцев ? Почему не проверили, почему не потребовали от них всё исправить, почему проявили мягкотелость к нашему восточному соседу ? Не захотели их обидеть "ненужными", малозначительными придирками ? Скорее всего, так и есть. Всё в нашем Отечестве делается через одно всем известное место.
Вот теперь и мучайтесь по три дня после окончания матча, обсуждая, находился футболист в оффсайде или нет.
mat73
mat73
вчера в 20:31
    Lbvfd
    Lbvfd
    вчера в 20:18, ред.
    Короче, кто калибрует, тот и прав. Каждый калибрует как ему выгодно. Поле то у них выпуклое, как яйцо куриное. И камеры у них не там, где надо, находятся, поскольку линии у них не параллельны, оказывается. Ну не могут на яйце линии быть параллельными. А на самом деле всё проще - офсайда не было, гол защитан. И чем больше вы оправдываетесь, тем меньше веры к вашим линиям на выпуклом поле.)
    cska1948
    cska1948
    вчера в 20:04
    Вот как спорный гол в ворота "Зенита" поставил на уши всё руководство РПЛ. Прошло полмесяца, а всё никак успокоиться не могут. Ещё бы, не кого-нибудь, а САМ "Зенит" обидели.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 19:57
    Против науки не попрёшь...)))
    nik9373
    nik9373
    вчера в 19:52
    Опять?
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 19:51, ред.
    Поувольнять их всех некомпетентных шарлатанов. Потому что Зенит прочертил линию не в момент паса и всё. Какие ещё нужны причины? Глазами смотреть надо просто когда Денисов пас отдавал и всё. А они что то какие то отмазки опять лепят вместо того чтобы обнаглевший Газпром на место поставить. Не переживайте, Спартак всё равно вряд ли конвертирует эту победу во что то большее.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     