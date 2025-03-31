В РФС объяснили, почему в ЭСК не учли материалы «Зенита» по голу Мартинса

Председатель судейского комитета и ЭСК РФС объяснил причины отказа от использования видеоматериалов «Зенита» при рассмотрении спорного гола полузащитника «Спартака» на 90-й минуте матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона 2024/2025. Встреча завершилась победой «красно-белых» со счётом 2:1.

Когда мы общались с «Зенитом», я объяснял им, что без калибровки, которую мы показывали в нашем видео, всё будет нерелевантно. Через час после окончания матча на почту через форму обратной связи на сайте РФС мы получили пять-шесть видео от болельщиков «Зенита», где офсайд был от полуметра до двух метров. Но мы понимаем, что есть искажение.

Нужно учитывать, что само поле неидеально ровное. Центр поля приподнят, чтобы вода стекала. Соответственно, линии, которые существуют на поле — они тоже все не параллельны, и это не идеальная модель. За четыре часа до матча стартуют настройка и калибровка VAR и офсайдных линий. Кто не знает этих деталей, тот говорит: «Ну вот, какую-то линию начертили. Мы тоже можем это сделать».