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ГлавнаяНовостиСудействоАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

АПЛ объявила о введении полуавтоматической системы определения офсайда

вчера, 19:29

Английская Премьер-Лига представит полуавтоматическую технологию определения положения «вне игры» 12 апреля. В этот день пройдут матчи 32-го тура чемпионата.

Ранее в начале этого года система появилась в 5-м раунде Кубка Англии.

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Перевод с premierleague.com Фото: Сайт АПЛ
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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:13
В век цифровых технологий - давно пора это сделать. Значит носить современые бутсы, футболки с аэродинамикой и датчики можно игрокам.. Давно пора что то придумать и с судейством
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:44
Прогресс шагает по Европе , дошли до АПЛ ☝️😜
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:41
В Ла Лиге ужасное судейство. В АПЛ они, я думаю, намного лучше, чем в Испании.
Bryan
Bryan ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:31
Ну про Ла Лигу вообще ни к месту сказали, там эта система перепутала ногу Левандовского и защитника РС и не засчитала гол. У АПЛ судейство явно лучше чем в Ла Лиге, уж поверьте). А предвзятые судьи есть везде!
Вещий
Вещий
вчера в 21:26
Посмотрим на реакцию клубов на это нововведение....
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:20, ред.
"полуавтоматической" все таки, чтобы судьи без чаевых не остались
Брулин
Брулин
вчера в 21:12
Неужели додумались, лучшая лига мира 👍
ybej7ra9vtp2
ybej7ra9vtp2
вчера в 20:59
Может это и к лучшему, меньше спорить будут
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:12
Добейте футбол , отмените шикарные голы с игры
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:59
Неужели решились на этот шаг! Самая богатая Лига мира, а судейство ужасное!!! Эта система отлично работает в ЛаЛиге и благодаря ей было принято множество справедливых решений.
Раз уж решили доверить футбол современным технологиям, то и эту систему нужно вводить во все топ Лиги и на всех крупных соревнованиях (ЧМ, ЧЕ, ЛЧ и т.д)
Вообще, судей бы заменили, самые позорные судьи в АПЛ
Capral
Capral
вчера в 19:58, ред.
Как говорил гражданин Шариков: "Мучают сами себя этими офсайдами, как при царском режиме! Взять всё- и отменить"!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:40
Руководство РФС с интересом следит за развитием событий...)
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:39
Посмотрим что у них получится с этой системой
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