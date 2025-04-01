АПЛ объявила о введении полуавтоматической системы определения офсайда

Английская Премьер-Лига представит полуавтоматическую технологию определения положения «вне игры» 12 апреля. В этот день пройдут матчи 32-го тура чемпионата.
Ранее в начале этого года система появилась в 5-м раунде Кубка Англии.
Английская Премьер-Лига представит полуавтоматическую технологию определения положения «вне игры» 12 апреля. В этот день пройдут матчи 32-го тура чемпионата.
Ранее в начале этого года система появилась в 5-м раунде Кубка Англии.
Раз уж решили доверить футбол современным технологиям, то и эту систему нужно вводить во все топ Лиги и на всех крупных соревнованиях (ЧМ, ЧЕ, ЛЧ и т.д)
Вообще, судей бы заменили, самые позорные судьи в АПЛ
Раз уж решили доверить футбол современным технологиям, то и эту систему нужно вводить во все топ Лиги и на всех крупных соревнованиях (ЧМ, ЧЕ, ЛЧ и т.д)
Вообще, судей бы заменили, самые позорные судьи в АПЛ