АПЛ объявила о введении полуавтоматической системы определения офсайда

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вчера, 19:29

Английская Премьер-Лига представит полуавтоматическую технологию определения положения «вне игры» 12 апреля. В этот день пройдут матчи 32-го тура чемпионата.

Ранее в начале этого года система появилась в 5-м раунде Кубка Англии.