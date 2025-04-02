Тренер «Реала Сосьедад»: «Мы вылетели из Кубка Испании благодаря судьям»

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вчера, 13:21

Главный тренер «Реала Сосьедад» заявил, что мадридский «Реал» вышел в финал Кубка с помощью судей (4:4).

Он считает, что арбитр Хавьер Альберола Рохас допустил ошибку, назначив угловой, который привел к третьему голу «Реала» на 86-й минуте. По его мнению, до этого момента Килиан Мбаппе находился в офсайде.