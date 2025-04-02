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Тренер «Реала Сосьедад»: «Мы вылетели из Кубка Испании благодаря судьям»

вчера, 13:21
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 4Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадЗакончился в доп. время

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасил заявил, что мадридский «Реал» вышел в финал Кубка с помощью судей (4:4).

Он считает, что арбитр Хавьер Альберола Рохас допустил ошибку, назначив угловой, который привел к третьему голу «Реала» на 86-й минуте. По его мнению, до этого момента Килиан Мбаппе находился в офсайде.

Был офсайд, можно было свистнуть – лучше не говорить об этом, свистка не было, и точка. Нас выбили благодаря помощи тех, кто должен быть нейтральным. «Реал» – большой клуб, и ему не нужна помощь. Я совершенно уверен, что гол не был бы засчитан, если бы это произошло в другом месте.

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Все комментарии
95 shirvani 95
95 shirvani 95
вчера в 23:00
А то, что Ойарсабаль должен был получить вторую жёлтую? Или то, что на игроке Реала (вроде Вини) был фол, или то что вратарь вообще и близко не был к мячу, когда заехал Джуду в лицу? Это ничего страшного?
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:54, ред.
После проигрыша, у многих тренеров видим такого рода комментарий.
Ни один тренер ещё не жаловался на судей, после победы его команды.
Судья ошибался как в одну, так и в другую сторону.
Не будь чудака Лунина на воротах Реала, счёт был совсем иным
shur
shur
вчера в 20:08
...нехватка собранности и организованности приводят игру "Реала"
к некоторой небрежности,а как следствие скованности в ситуации
отыгрыша!!! Раньше проще было во всех линиях выступали Лидеры
команды Бензема, Кросс, Рамос .....! Скажем так, перестройка явно затянулась и пока некому взять знамя Победы в свои руки(ноги)...!!!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:50
    Incredulous
    Incredulous ответ Hamman (раскрыть)
    вчера в 15:45
    Ко всему сказанному добавлю ещё момент фола на Винисиусе, когда ему с разбега намеренно въехали по ногам, не играя в мяч, а просто в попытке остановить. Фол тянул на прямую красную карточку, но судья сделал вид, что ничего не было. И после этого Альгуасил ещё пытается что-то рассказывать о помощи судей Реалу. Да он должен быть благодарен этому судье, потому что если бы не он, то пару удалений, пенальти в ворота Сосьедада были бы обеспечены. И скорее всего его команда вылетела бы в основное время, возможно и с разгромным счётом.
    Colchoneros
    Colchoneros
    вчера в 14:58
      Hamman
      Hamman
      вчера в 14:40
      Судья вчера действительно чудил. Сосьедад при адекватном судействе ещё в основное время должен был играть в меньшинстве. Один Беллингем насобирал на себе фолов на пару тройку матчей. Да и Винни как всегда доставалось с избытком.
      Да и момент с не назначенным пенальти на Джуде тоже на совести судейской бригады. Так что Хавьера Рохасу стоит поблагодарить судейскую бригаду, чудившую оборону и голкипера Реала за предоставленный шанс. Вот только линия нападения Реала оказалась против.
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 14:12
        Гость
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