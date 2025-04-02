Тренер «Реала Сосьедад»: «Мы вылетели из Кубка Испании благодаря судьям»

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасил заявил, что мадридский «Реал» вышел в финал Кубка с помощью судей (4:4).
Он считает, что арбитр Хавьер Альберола Рохас допустил ошибку, назначив угловой, который привел к третьему голу «Реала» на 86-й минуте. По его мнению, до этого момента Килиан Мбаппе находился в офсайде.
Был офсайд, можно было свистнуть – лучше не говорить об этом, свистка не было, и точка. Нас выбили благодаря помощи тех, кто должен быть нейтральным. «Реал» – большой клуб, и ему не нужна помощь. Я совершенно уверен, что гол не был бы засчитан, если бы это произошло в другом месте.
Ни один тренер ещё не жаловался на судей, после победы его команды.
Судья ошибался как в одну, так и в другую сторону.
Не будь чудака Лунина на воротах Реала, счёт был совсем иным
Ни один тренер ещё не жаловался на судей, после победы его команды.
Судья ошибался как в одну, так и в другую сторону.
Не будь чудака Лунина на воротах Реала, счёт был совсем иным
к некоторой небрежности,а как следствие скованности в ситуации
отыгрыша!!! Раньше проще было во всех линиях выступали Лидеры
команды Бензема, Кросс, Рамос .....! Скажем так, перестройка явно затянулась и пока некому взять знамя Победы в свои руки(ноги)...!!!
к некоторой небрежности,а как следствие скованности в ситуации
отыгрыша!!! Раньше проще было во всех линиях выступали Лидеры
команды Бензема, Кросс, Рамос .....! Скажем так, перестройка явно затянулась и пока некому взять знамя Победы в свои руки(ноги)...!!!
Да и момент с не назначенным пенальти на Джуде тоже на совести судейской бригады. Так что Хавьера Рохасу стоит поблагодарить судейскую бригаду, чудившую оборону и голкипера Реала за предоставленный шанс. Вот только линия нападения Реала оказалась против.
Да и момент с не назначенным пенальти на Джуде тоже на совести судейской бригады. Так что Хавьера Рохасу стоит поблагодарить судейскую бригаду, чудившую оборону и голкипера Реала за предоставленный шанс. Вот только линия нападения Реала оказалась против.
у судья явно мадридизм головного мозга.
вот до чего доводит человека когда постоянно слушает клубное телевидение реала.
у судья явно мадридизм головного мозга.
вот до чего доводит человека когда постоянно слушает клубное телевидение реала.