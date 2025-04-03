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Чистяков рассудит «Локомотив» и «Зенит». Назначения судей на 23-й тур РПЛ

вчера, 13:10

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

4 апреля (пятница)

«Пари НН» – «Оренбург»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Адлан Хатуев, Денис Петров; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Сергей Французов.

5 апреля (суббота)

«Крылья Советов» – «Рубин»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Богдан Головко; ВАР – Артём Любимов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гончар.

«Факел» – «Ахмат»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Андрей Бутенко.

«Локомотив» – «Зенит»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Виктор Кулагин.

«Краснодар» – «Акрон»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Арам Петросян, Константин Щаламберидзе; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Алексей Резников.

6 апреля (воскресенье)

«Динамо» Махачкала – «Химки»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Станислав Попков; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Эдуард Малый.

«Ростов» – «Спартак»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Михаил Иванов; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Николай Иванов.

ЦСКА – «Динамо» Москва: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Александр Колобаев.

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Все комментарии
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 21:01
Пьянич сказал что наши судьи самые лучшие.) Посмотрим как пройдёт этот тур.
112910415
112910415
вчера в 19:16
судите нормально, люди !
smiliel
smiliel
вчера в 18:41
Опять Карасёв будет судить. Неужели руководство Динамо не может потребовать пожизненного отказа от судейства Карасёва? Сколько подлостей и гадостей он нам уже сделал. И сейчас будет нам вредить. У него патологическая ненависть к Динамо. Он нас постоянно топит по надуманным предлогам.
96y7newara39
96y7newara39
вчера в 17:54
Кукуян на АВАРе) Всё ясно!
qrtez33u8864
qrtez33u8864 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:54
Это каких?
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:43
Да Чистякову судя по всему достался сложнейший для судейства матч. И Локо и Зенит очков терять не намерены и скорее всего это будет напряжённый по накалу матч .
Не легко будет и Карасёву в московском дерби , там тоже вряд ли кто захочет уступать без боя...
Dinamo
Dinamo
вчера в 15:18
Открывал новость, думая: ЦСКА-Динамо - карасёв. Ну, надо же, не ошибся.

К слову, Миралем - молодец.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:22
Несколько сложных матчей, хотелось бы без косяков...
Гость
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