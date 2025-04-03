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ЭСК поддержала решение Кукуляка назначить пенальти в ворота «Пари НН»

вчера, 12:50
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС подтвердила обоснованность решения главного арбитра встречи Евгения Кукуляка о назначении пенальти в ворота команды «Пари НН» во время матча 22-го тура РПЛ с «Химками» (0:2).

Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Пари НН» на 18‑й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с наказуемой частью руки игрока обороняющейся команды «Пари НН» Мамаду Майга в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как данный игрок не играл осознанно в мяч при попытке заблокировать удар в направлении ворот, рука защитника в момент рикошета мяча от его ноги была поднята вверх, неестественно увеличивая площадь тела игрока. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить пенальти и решение VAR не вмешиваться в данную игровую ситуацию.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:02
Обычно ЭСК разбирает по 6-8 эпизодов за тур, а тут всего один, Зенит устроил всем такую встряску что все решили отдохнуть от жалоб
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:57
НиНо списали со счетов...
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