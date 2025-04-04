В РФС не понимают, почему УЕФА не вызывает молодых судей из России

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал источнику позицию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА), из-за которой у молодых российских арбитров нет возможности обслуживать матчи даже с участием молодёжных команд.
Нам не нужны переговоры с УЕФА и ФИФА, чтобы наши судьи работали на матчах, они просто присылают назначения, все. Мы переживаем только по одной части: приглашение молодых судей. Не до конца понятна позиция коллег, почему они не вызывают тех, кто только начинает карьеру в ФИФА, не допускают до молодежных соревнований и других, где, я думаю, политическое влияние и внимание болельщиков минимальные. Если говорить о наших топовых судьях, то мне кажется, что они сейчас качественно загружены.
В самое важное время, зимой, в Саудовской Аравии, в ОАЭ, нас это более чем устраивает, поскольку у нас зимой не столь длительная пауза, они участвуют в соревнованиях. Сергей Иванов и Кирилл Левников благодаря этому подошли к возобновлению сезона в хорошей форме.