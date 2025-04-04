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В РФС не понимают, почему УЕФА не вызывает молодых судей из России

вчера, 10:59

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал источнику позицию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА), из-за которой у молодых российских арбитров нет возможности обслуживать матчи даже с участием молодёжных команд.

Нам не нужны переговоры с УЕФА и ФИФА, чтобы наши судьи работали на матчах, они просто присылают назначения, все. Мы переживаем только по одной части: приглашение молодых судей. Не до конца понятна позиция коллег, почему они не вызывают тех, кто только начинает карьеру в ФИФА, не допускают до молодежных соревнований и других, где, я думаю, политическое влияние и внимание болельщиков минимальные. Если говорить о наших топовых судьях, то мне кажется, что они сейчас качественно загружены.

В самое важное время, зимой, в Саудовской Аравии, в ОАЭ, нас это более чем устраивает, поскольку у нас зимой не столь длительная пауза, они участвуют в соревнованиях. Сергей Иванов и Кирилл Левников благодаря этому подошли к возобновлению сезона в хорошей форме.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 13:10
Каманцев о том, что арбитры могли получать деньги сразу от двух клубов: «Выглядит как безумно странная схема с фантастическими рисками. Судья находится под надзором и кладет деньги на тумбочку?»
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:40
Походу в РФС много чего ещё не понимают ☝️😜
Vilar
Vilar
вчера в 11:53
Откуда каманцев знает, что есть молодые судьи, если они рпл не судят?
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:44
Все всё понимают. Просто в слух боятся озвучивать
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:35, ред.
Не понимают ? В РФС просто по английски никто не шпрехает.))
te8qwzakpz2q
te8qwzakpz2q
вчера в 11:30
Прикольный у нас всё-таки РФС - как говорится, как родился, так и удивился
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:25
)))
jhm4hmpex529
jhm4hmpex529
вчера в 11:17
Чего не понятного,нас пытаются изолировать
Futurista
Futurista
вчера в 11:14
Моя твоя непонимай...зачем судей не вызывай?)...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:09, ред.
Так вы вызывайте на матчи РПЛ молодых наших судей, ибо старые уже дискредитировали себя по полной и не раз. Им явно не достаёт конкуренции за место на поле
Гость
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