В РФС не понимают, почему УЕФА не вызывает молодых судей из России

Председатель судейского комитета РФС прокомментировал источнику позицию Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) и Международной федерации футбола ( ФИФА ), из-за которой у молодых российских арбитров нет возможности обслуживать матчи даже с участием молодёжных команд.

Нам не нужны переговоры с УЕФА и ФИФА , чтобы наши судьи работали на матчах, они просто присылают назначения, все. Мы переживаем только по одной части: приглашение молодых судей. Не до конца понятна позиция коллег, почему они не вызывают тех, кто только начинает карьеру в ФИФА , не допускают до молодежных соревнований и других, где, я думаю, политическое влияние и внимание болельщиков минимальные. Если говорить о наших топовых судьях, то мне кажется, что они сейчас качественно загружены.