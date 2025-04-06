РПЛ показала поле «ВЭБ Арены» перед матчем ЦСКА — «Динамо»

РПЛ показала поле «ВЭБ Арены» за семь часов до начала матча 23-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо».
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Вчера минское Динамо принимало Неман, так с этим циклоном заканчивать
и переносить игру пришлось уже к 15 минуте, никакой подогрев не помог..
Судя по фотам, красота там и в самом деле была неописуемая, из серии
"На дальней станции сойду"))
Вчера минское Динамо принимало Неман, так с этим циклоном заканчивать
и переносить игру пришлось уже к 15 минуте, никакой подогрев не помог..
Судя по фотам, красота там и в самом деле была неописуемая, из серии
"На дальней станции сойду"))