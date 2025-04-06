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РПЛ показала поле «ВЭБ Арены» перед матчем ЦСКА — «Динамо»

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Lbvfd
Lbvfd
вчера в 16:57
Нормальное поле, если к вечеру снега не навалит.)
баск
баск
вчера в 14:30, ред.
Посмотрим ещё.
Вчера минское Динамо принимало Неман, так с этим циклоном заканчивать
и переносить игру пришлось уже к 15 минуте, никакой подогрев не помог..

Судя по фотам, красота там и в самом деле была неописуемая, из серии
"На дальней станции сойду"))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:07, ред.
Ещё 7 часом будет беспрерывно валить снег с дождём на это поле, так что эта инфа ни к чему вообще сейчас. И во время матча кстати тоже не меньше будет осадков. Нули ждут нас вполне вероятно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:48
Ничего страшного не произошло , сыграют .
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:47
Да норм поле! Играть можно)))
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