Домашний матч «Ротора» перенесли на другое поле из-за испорченного газона

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сегодня, 14:35

Следующий домашний матч Первой лиги с «Соколом» 16 марта «Ротор» проведёт на другом стадионе.

Такое решение приняла комиссия ФНЛ по оценке качества футбольных полей по итогам игры с «Уралом».

Как сообщает пресс-служба волгоградской команды, во время зимнего перерыва администрация «Волгоград-Арены» провела реновацию газона. В январе поле находилось в удовлетворительном состоянии, но резкое понижение температуры в феврале повредило новое покрытие. Отмечается, что администрация стадиона сделала всё возможное для того, чтобы первая игра после зимнего перерыва прошла в Волгограде.

Пока информации о месте проведения встречи с клубом из Саратова нет.