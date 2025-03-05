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Домашний матч «Ротора» перенесли на другое поле из-за испорченного газона

сегодня, 14:35
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)-:-Логотип футбольный клуб Сокол (Саратов)Сокол17.03.2025 в 00:00 Не начался

Следующий домашний матч Первой лиги с «Соколом» 16 марта «Ротор» проведёт на другом стадионе.

Такое решение приняла комиссия ФНЛ по оценке качества футбольных полей по итогам игры с «Уралом».

Как сообщает пресс-служба волгоградской команды, во время зимнего перерыва администрация «Волгоград-Арены» провела реновацию газона. В январе поле находилось в удовлетворительном состоянии, но резкое понижение температуры в феврале повредило новое покрытие. Отмечается, что администрация стадиона сделала всё возможное для того, чтобы первая игра после зимнего перерыва прошла в Волгограде.

Пока информации о месте проведения встречи с клубом из Саратова нет.

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Источник: ФК «Ротор»
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:51
Придется играть на другом поле,ничего не поделаешь.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 14:45
В России и так поля оставляют желать лучшего
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