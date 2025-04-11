У Тикнизяна есть несколько вариантов продолжения карьеры

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вчера, 20:33

Будущее защитника «Локомотива» остаётся неопределённым. Ранее ходили слухи о том, что клуб не планирует продлевать контракт с 25-летним футболистом.

Однако агент игрока опроверг эту информацию, а инсайдер Иван Карпов назвал её «дезинформацией».

По его данным, переговоры о новом соглашении находятся на завершающей стадии и стороны планируют подписать контракт до конца текущего сезона. Предполагается, что новый договор будет действовать до 2028 года.

Тем не менее возможность трансфера Наира Тикнизяна в европейский клуб или один из ведущих клубов РПЛ не исключается, если «Локомотив» получит приемлемую компенсацию.

Интерес к игроку проявлялся ранее со стороны «Вердера», «Леганеса» и «Севильи», однако переговоры о трансфере не увенчались успехом из-за разногласий по условиям.