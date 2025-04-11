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У Тикнизяна есть несколько вариантов продолжения карьеры

вчера, 20:33

Будущее защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна остаётся неопределённым. Ранее ходили слухи о том, что клуб не планирует продлевать контракт с 25-летним футболистом.

Однако агент игрока опроверг эту информацию, а инсайдер Иван Карпов назвал её «дезинформацией».

По его данным, переговоры о новом соглашении находятся на завершающей стадии и стороны планируют подписать контракт до конца текущего сезона. Предполагается, что новый договор будет действовать до 2028 года.

Тем не менее возможность трансфера Наира Тикнизяна в европейский клуб или один из ведущих клубов РПЛ не исключается, если «Локомотив» получит приемлемую компенсацию.

Интерес к игроку проявлялся ранее со стороны «Вердера», «Леганеса» и «Севильи», однако переговоры о трансфере не увенчались успехом из-за разногласий по условиям.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:00
Самое интересное , что даже если Тикнизян "свалит за бугор" - его обсуждать меньше не будут . В медийном поле появится второй "Захарян" только здоровый. И так же будут "мусолить" обо всём и не о чём...)))
drug01
drug01
вчера в 20:43
Такой большой выбор глаза разбегаются!
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 20:41
Агент игрока вкупе с инсайдом от Карпа лучше владеют ситуацией чем
генеральный директор Локомотива Владимир Леонченко.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:36
Было бы кого обсуждать
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:35, ред.
Вот летом и посмотрим кому он понадобится)
Сам-то наверно в Питер был бы не против переехать
Гость
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