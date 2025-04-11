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Флик высказался о своём будущем в «Барселоне»

вчера, 15:52

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик на пресс-конференции перед матчем с «Леганесом» высказался о возможности продления контракта с клубом.

Я не тот тренер, который хочет подписать трёхлетний контракт и обеспечить своё будущее. Мне нравится работать в лучшем клубе мира, и мой менталитет заключается в том, чтобы идти год за годом. Сейчас ситуация такова: у меня остался один год, и если всё пойдет хорошо, то ещё один. Я не думаю, что мы закончили, в конце концов, я не знаю, сколько нам осталось, но я хочу закончить свою работу здесь на хорошей ноте.

Я ценю и наслаждаюсь тем, что у меня здесь есть великолепный персонал, фантастические физиотерапевты и врачи. Очень профессиональные игроки, которые настроены совершенствоваться с каждым днём, это уникально в моей профессиональной карьере. Здесь фантастическая атмосфера, это семья. Все сотрудники клуба невероятные, и это фантастика. Мне нравится Барселона и её люди, это новый опыт для меня.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 17:39
А кого он называет лучшим клубом мира? Чёт я не въехал.
Недавно, нечто подобное слышал от игров Барсы. Теперь понятно- откуда ноги растут...
kau9f9wswjz3
kau9f9wswjz3
вчера в 17:23
Каждый приходя пытается добиться определенных результатов и уйти на вершине славы
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:09
Сегодня ему везёт... А завтра? Всё может измениться.
vg4ma5bcrsqp
vg4ma5bcrsqp
вчера в 17:08
Состояние и отношения тренера, игроков и персонала - видны на поле! Дай Бог им удачи!
felix
felix
вчера в 17:04
Слушал это интервью в оригинале, переводили гуглом))) Совсем все не так)))
Вещий
Вещий
вчера в 17:01
Красивые дифирамбы он поет... заслушаешься...:)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:15
Вообщем я так понял , до первого кипиша)))
Futurista
Futurista
вчера в 16:00, ред.
Короче понятно...пока всё хорошо - Флик с Барселоной)...
Тренер - мечта да и только)...
Гость
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