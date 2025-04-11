Флик высказался о своём будущем в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» на пресс-конференции перед матчем с «Леганесом» высказался о возможности продления контракта с клубом.

Я не тот тренер, который хочет подписать трёхлетний контракт и обеспечить своё будущее. Мне нравится работать в лучшем клубе мира, и мой менталитет заключается в том, чтобы идти год за годом. Сейчас ситуация такова: у меня остался один год, и если всё пойдет хорошо, то ещё один. Я не думаю, что мы закончили, в конце концов, я не знаю, сколько нам осталось, но я хочу закончить свою работу здесь на хорошей ноте.

Я ценю и наслаждаюсь тем, что у меня здесь есть великолепный персонал, фантастические физиотерапевты и врачи. Очень профессиональные игроки, которые настроены совершенствоваться с каждым днём, это уникально в моей профессиональной карьере. Здесь фантастическая атмосфера, это семья. Все сотрудники клуба невероятные, и это фантастика. Мне нравится Барселона и её люди, это новый опыт для меня.