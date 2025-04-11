В «Астон Вилле» приняли решение по будущему Рэшфорда

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вчера, 18:24

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери и руководство клуба пришли к соглашению о необходимости заключения долгосрочного контракта с , права на которого в настоящий момент принадлежат клубу «Манчестер Юнайтед».

В связи с частым отсутствием Рэшфорда в основном составе «красных дьяволов» под руководством тренера Рубена Аморима, который публично критиковал игрока за недостаточную усердность на тренировках и ненадлежащее отношение к делу, «Астон Вилла» рассматривает возможность приобретения его трансферных прав.

За 13 матчей в составе «Астон Виллы» Рэшфорд забил 3 гола и отдал 5 результативных передач, что может стать основанием для активации пункта о выкупе в его текущем контракте. Сумма выкупа составляет 45 миллионов евро, но клуб намерен попытаться снизить эту стоимость.