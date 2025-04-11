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В «Астон Вилле» приняли решение по будущему Рэшфорда

вчера, 18:24

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери и руководство клуба пришли к соглашению о необходимости заключения долгосрочного контракта с Маркусом Рэшфордом, права на которого в настоящий момент принадлежат клубу «Манчестер Юнайтед».

В связи с частым отсутствием Рэшфорда в основном составе «красных дьяволов» под руководством тренера Рубена Аморима, который публично критиковал игрока за недостаточную усердность на тренировках и ненадлежащее отношение к делу, «Астон Вилла» рассматривает возможность приобретения его трансферных прав.

За 13 матчей в составе «Астон Виллы» Рэшфорд забил 3 гола и отдал 5 результативных передач, что может стать основанием для активации пункта о выкупе в его текущем контракте. Сумма выкупа составляет 45 миллионов евро, но клуб намерен попытаться снизить эту стоимость.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 19:18
...главное звёздную дипрессию в зад и дай Бог хорошей игры, способному игроку!!!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:54
Я думаю стоимость надо снизить хотя бы до 35 млн
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:33
Приняли решение , что будут торговаться , но это ещё не значит , что будут выкупать.
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