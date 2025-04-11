Месси близок к продлению контракта с «Интер Майами»

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вчера, 18:41

Нападающий продолжит выступать за «Интер Майами».

По данными источника, Лео близок к подписанию новой сделки с американским клубом. Продолжается работа по уточнению условий, но переговоры продвигаются.

Действующий контракт рассчитан до конца 2025 года.