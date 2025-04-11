Месси близок к продлению контракта с «Интер Майами»

Нападающий Лионель Месси продолжит выступать за «Интер Майами».
По данными источника, Лео близок к подписанию новой сделки с американским клубом. Продолжается работа по уточнению условий, но переговоры продвигаются.
Действующий контракт рассчитан до конца 2025 года.
модрич старше, и ничего, старается.
модрич старше, и ничего, старается.
Лапорта хочет, чтоб Месси вернулся в Барсу и сыграл на обновленном Капм Ноу.
Аль Хилял хоть сейчас выложит 1 миллиард.
сборной полезен.
Интер Майами прогрессируется.
уже есть 2 трофеи, и лидер МЛС.
вышли в полуфинал Лиги чемпионов.
Лапорта хочет, чтоб Месси вернулся в Барсу и сыграл на обновленном Капм Ноу.
Аль Хилял хоть сейчас выложит 1 миллиард.
сборной полезен.
Интер Майами прогрессируется.
уже есть 2 трофеи, и лидер МЛС.
вышли в полуфинал Лиги чемпионов.
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
А что дырявому было делать если от него отказались все уважающие себя клубы.
А Месси как и Пеле на закате карьеры поехал в Америку, а дырявый к верблюдам.
А что дырявому было делать если от него отказались все уважающие себя клубы.
А Месси как и Пеле на закате карьеры поехал в Америку, а дырявый к верблюдам.