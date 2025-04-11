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Месси близок к продлению контракта с «Интер Майами»

вчера, 18:41

Нападающий Лионель Месси продолжит выступать за «Интер Майами».

По данными источника, Лео близок к подписанию новой сделки с американским клубом. Продолжается работа по уточнению условий, но переговоры продвигаются.

Действующий контракт рассчитан до конца 2025 года.

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Все комментарии
xt3tpchxan8c
xt3tpchxan8c
вчера в 21:23
Да кому он больше нужен?
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:10
Это только разговоры про Барселону, уверен. МЛС- это самое актуальное для него.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:04
в летом только 38 исполнится))
модрич старше, и ничего, старается.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 20:00, ред.
Травм нет, сил хватает, любИм болельщиками и игроками... что ещё надо, чтобы попылить на стадионах сезон - другой. Пусть пылит и продолжает радовать нас своей игрой.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:57
Да брось, куда ему в 40 лет в Барселону? В качестве музейного экспоната, разве что.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:47
как это не нужен? )
Лапорта хочет, чтоб Месси вернулся в Барсу и сыграл на обновленном Капм Ноу.
Аль Хилял хоть сейчас выложит 1 миллиард.
сборной полезен.
Интер Майами прогрессируется.
уже есть 2 трофеи, и лидер МЛС.
вышли в полуфинал Лиги чемпионов.
ce7k3cu7fv28
ce7k3cu7fv28
вчера в 19:26
Не вижу смысла ему что-то менять, по-моему ему и там не плохо
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 19:19, ред.
    Capral
    Capral
    вчера в 19:14
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 19:07, ред.
      Месси в своё время сделал правильно выбор, он не стал унижаться как дырявый гей-нарцисс и быть верблюдом в рабстве у шейхов.
      А что дырявому было делать если от него отказались все уважающие себя клубы.
      А Месси как и Пеле на закате карьеры поехал в Америку, а дырявый к верблюдам.
      Capral
      Capral
      вчера в 19:01
      Оно и понятно, он же больше никому не нужен.
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 18:42
      Это ожидаемо.
      Гость
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