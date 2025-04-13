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Юный талант «Барселоны» находится под прицелом нескольких топ-клубов Европы

вчера, 11:12

«Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к полузащитнику «Барселоны Атлетик» и сборной Испании до 19 лет Гилю Фернандесу. А «Порту» уже предложил взять испанца в аренду с опцией выкупа, при этом за «Барселоной» сохраняется возможность обратного выкупа. Однако по слухам, пока что Фернандес отдаёт предпочтение «Барселоне», несмотря на более заманчивые предложения от клубов, гарантирующих ему игровое время.

16-летний центральный полузащитник является воспитанником «блауграны». В текущем сезоне третьего по силе испанского дивизиона Фернандес сыграл 25 матчей, в которых забил 5 мячей и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 1,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена подписать вратаря «Реал Сосьедада».

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:49
«Барселоны Атлетик» это че за команда такая? Типа молодежка барсы чтоль?
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:18
Ну конечно многих талантливых молодых игроков отслеживают различные клубы.
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