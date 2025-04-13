«Ювентус» намерен сохранить защитника «Челси»

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вчера, 09:34

«Ювентус» не изменил своих планов относительно защитника сборной Португалии , которого туринцы арендовали у «Челси», и постарается сохранить его. Ожидаются прямые переговоры с «аристократами» в ближайшие недели. Вейга интересен ещё трём клубам, в «Челси» пока не определились с его будущим.

Напомним, 21-летний центральный защитник выступает за «Ювентус» на правах аренды с января 2025 года. За итальянский клуб Вейга провёл девять матчей, в которых получил одну жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов рассмотреть предложения по своему нападающему Кенану Йилдызу.