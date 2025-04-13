Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2024/2025

«Ювентус» намерен сохранить защитника «Челси»

вчера, 09:34

«Ювентус» не изменил своих планов относительно защитника сборной Португалии Ренато Вейга, которого туринцы арендовали у «Челси», и постарается сохранить его. Ожидаются прямые переговоры с «аристократами» в ближайшие недели. Вейга интересен ещё трём клубам, в «Челси» пока не определились с его будущим.

Напомним, 21-летний центральный защитник выступает за «Ювентус» на правах аренды с января 2025 года. За итальянский клуб Вейга провёл девять матчей, в которых получил одну жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов рассмотреть предложения по своему нападающему Кенану Йилдызу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Барселона» намерена подписать голкипера клуба «Реал Сосьедад»
Вчера, 08:49
СлухиЗинченко может продолжить карьеру в Германии
Вчера, 08:31
СлухиМЮ планирует продать трёх футболистов этим летом
Вчера, 00:11
Осимхен заявил, что ещё не определился со своим будущим
12 апреля
«Ювентус» готов рассмотреть предложения по трансферу Йилдыза
12 апреля
«Реал» не планирует продавать Милитао
12 апреля
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:36
Молодой полузащитник нужен .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 