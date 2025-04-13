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«Интер» заинтересован в приобретении одного из лучших бомбардиров Лиги 1

вчера, 10:52

«Интер» заинтересован в подписании нападающего «Лилля» и сборной Канады Джонатана Дэвида. Представители «нерадзурри» провели встречу с окружением игрока и предложили зарплату 10 миллионов евро за пять сезонов и подписной бонус. Однако сообщается, что мечта Дэвида — играть за «Барселону».

Напомним, 25-летний форвард выступает за «Лилль» с августа 2020 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне Дэвид сыграл 44 матча во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает канадца в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет приобрести Дэвида.

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матос
матос
вчера в 12:41
Была эта новость и не 1 раз , повторяетесь админы
Гость
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