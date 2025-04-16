Гирасси побил рекорд «Боруссии» по голам в Лиге чемпионов за один сезон

Нападающий дортмундской «Боруссии» Сехру Гирасси забил 13 голов в этом сезоне Лиги чемпионов.
Форвард стал лучшим бомбардиром клуба по голам в турнире за один сезон. Он превзошёл по этому показателю Роберта Левандовского и Эрлинга Холанда, которые максимум забивали 10 мячей.
Также гвинеец стал рекордсменом по количеству голов, забитых африканским игроком в одной кампании ЛЧ.
Рафинья повторил лучший сезон Месси в ЛЧ.
Рафинья повторил лучший сезон Месси в ЛЧ.
У Баварии нет такого как Гирасси. Кроме того, игра Баварии с Барселоной была в период перестройки команды, но, что ещё более важно, то, что Барса в то время не была физически такой утомленный, как сейчас, такой перегруженной...
У Баварии нет такого как Гирасси. Кроме того, игра Баварии с Барселоной была в период перестройки команды, но, что ещё более важно, то, что Барса в то время не была физически такой утомленный, как сейчас, такой перегруженной...
И все эти современные якобы рекорды берутся всегда из абсолютных цифр, потому что так удобно. А если считать в относительных, то едва ли не половина нынешних рекордов таковыми не являются.
Роналду забил 173-ри пенальти за 204-ре попытки. А ван Бастен забил 51-н пенальти за 55-ть попыток. Криштиану лучше бьёт одиннадцатиметровые? Как бы не так! Результативность 0,848 против 0,927 в пользу голландца.
И все эти современные якобы рекорды берутся всегда из абсолютных цифр, потому что так удобно. А если считать в относительных, то едва ли не половина нынешних рекордов таковыми не являются.
Роналду забил 173-ри пенальти за 204-ре попытки. А ван Бастен забил 51-н пенальти за 55-ть попыток. Криштиану лучше бьёт одиннадцатиметровые? Как бы не так! Результативность 0,848 против 0,927 в пользу голландца.