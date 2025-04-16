Гирасси побил рекорд «Боруссии» по голам в Лиге чемпионов за один сезон

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вчера, 08:55

Нападающий дортмундской «Боруссии» забил 13 голов в этом сезоне Лиги чемпионов.

Форвард стал лучшим бомбардиром клуба по голам в турнире за один сезон. Он превзошёл по этому показателю Роберта Левандовского и Эрлинга Холанда, которые максимум забивали 10 мячей.