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Гирасси побил рекорд «Боруссии» по голам в Лиге чемпионов за один сезон

вчера, 08:55
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)3 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий дортмундской «Боруссии» Сехру Гирасси забил 13 голов в этом сезоне Лиги чемпионов.

Форвард стал лучшим бомбардиром клуба по голам в турнире за один сезон. Он превзошёл по этому показателю Роберта Левандовского и Эрлинга Холанда, которые максимум забивали 10 мячей.

Также гвинеец стал рекордсменом по количеству голов, забитых африканским игроком в одной кампании ЛЧ.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:15
Тем более не надо обременять команду лишними и ненужными нагрузками. Но если у тренера нет других идей- значит к нему есть вопросы...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:04
остальные команды свежие? у всех сезон непростой.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:02
из за нового формата с такими темпами рекорд КР7 упадет скоро.
Рафинья повторил лучший сезон Месси в ЛЧ.
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 10:40, ред.
Привет, Салех!!!
У Баварии нет такого как Гирасси. Кроме того, игра Баварии с Барселоной была в период перестройки команды, но, что ещё более важно, то, что Барса в то время не была физически такой утомленный, как сейчас, такой перегруженной...
ea7579wqmbcd
ea7579wqmbcd
вчера в 10:35
Все же те люди пока более звездные, чем он.
salleeh
salleeh
вчера в 10:34
Беда Боруссии в том, что у них не сохраняется коллектив более одного, двух сезонов. В двух матчах с Барселоной Дортмунд смотрелся намного лучше чем та же Бавария с Барселоной. Если сохранят этот состав на следующий сезон, то Боруссия будет грозным соперником в БЛ…
112910415
112910415
вчера в 09:46
сейчас его немедленно все купят ! )
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 09:32
Всегда был сторонником считать среднее количество голов за игру. В КЕЧ когда-то игр было в три-четыре раза меньше, чем сейчас - как может удержаться такой рекорд?

И все эти современные якобы рекорды берутся всегда из абсолютных цифр, потому что так удобно. А если считать в относительных, то едва ли не половина нынешних рекордов таковыми не являются.

Роналду забил 173-ри пенальти за 204-ре попытки. А ван Бастен забил 51-н пенальти за 55-ть попыток. Криштиану лучше бьёт одиннадцатиметровые? Как бы не так! Результативность 0,848 против 0,927 в пользу голландца.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:15
Молодец,продолжать в том же темпе !
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 08:56, ред.
Всё ещё ничего подозрительного, все бьют рекорды, матчей в турнире стало больше. Никакой взаимосвязи
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