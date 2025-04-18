«Интер» ведёт переговоры с вингером «Марселя»

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вчера, 10:14

«Интер» ведёт переговоры с «Марселем» о покупке полузащитника «провансальцев» . «Нерадзурри» предлагают за игрока 10 миллионов евро. «Марсель» в общей сложности хочет получить 30-35 миллионов евро. С самим Луисом Энрике «Интер» уже согласовал условия личного контракта. Также интерес к вингеру проявляет «Бавария».

Контракт Энрике с «Марселем» действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 23-летний правый полузащитник сыграл 31 матч в Лиге 1 и Кубке Франции, записав на свой счёт 9 голов и 8 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 18 миллионов евро.