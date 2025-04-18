Флик хочет, чтобы «Барселона» подписала Мусиалу вместо Нико Уильямса

«Барселона» проявляет интерес к вингеру «Атлетика» Николасу Уильямсу, однако главный тренер команды Ханс-Дитер Флик предпочитает другого игрока.
Он хотел бы, чтобы клуб сосредоточился на приобретении Джамала Мусиалы из «Баварии», а не продолжал убеждать Уильямса.
Однако подписать 22-летнего полузащитника мюнхенского клуба будет еще сложнее, так как он недавно подписал новый долгосрочный контракт, что значительно увеличивает его стоимость.
Ранее стало известно, что «Барселона» отказалась от идеи приобретения Нико Уильямса.