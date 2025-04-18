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Флик хочет, чтобы «Барселона» подписала Мусиалу вместо Нико Уильямса

вчера, 09:32

«Барселона» проявляет интерес к вингеру «Атлетика» Николасу Уильямсу, однако главный тренер команды Ханс-Дитер Флик предпочитает другого игрока.

Он хотел бы, чтобы клуб сосредоточился на приобретении Джамала Мусиалы из «Баварии», а не продолжал убеждать Уильямса.

Однако подписать 22-летнего полузащитника мюнхенского клуба будет еще сложнее, так как он недавно подписал новый долгосрочный контракт, что значительно увеличивает его стоимость.

Ранее стало известно, что «Барселона» отказалась от идеи приобретения Нико Уильямса.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 11:29
Хрен тебе, а не Мусиалу!!!!!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
112910415
112910415
вчера в 11:02
а ведь экономить надо !
c3gprzayv4xp
c3gprzayv4xp
вчера в 10:05
Денег нет, но переговоров уйма.
Вещий
Вещий
вчера в 09:45
К мнению тренера надо прислушиваться...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:45
Аппетиты хорошие у Флика!)) Вот только это почти нереально)
Гость
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