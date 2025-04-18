Флик хочет, чтобы «Барселона» подписала Мусиалу вместо Нико Уильямса

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вчера, 09:32

«Барселона» проявляет интерес к вингеру «Атлетика» , однако главный тренер команды предпочитает другого игрока.

Он хотел бы, чтобы клуб сосредоточился на приобретении из «Баварии», а не продолжал убеждать Уильямса.

Однако подписать 22-летнего полузащитника мюнхенского клуба будет еще сложнее, так как он недавно подписал новый долгосрочный контракт, что значительно увеличивает его стоимость.

Ранее стало известно, что «Барселона» отказалась от идеи приобретения Нико Уильямса.