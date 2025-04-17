«Барселона» отказалась от идеи с подписанием Нико Уильямса

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вчера, 22:35

Спортивный директор «Барселоны» Деку и главный тренер Ханс-Дитер Флик приняли решение отказаться от попыток приобрести вингера «Атлетика» .

Сейчас планов усилить атаку у клуба нет, поскольку нынешний состав в этом плане всех устраивает, а доступных средств в любом случае не очень много.

В текущем сезоне Уильямс провел 27 матчей в Ла Лиге и забил 5 голов.