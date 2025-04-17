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«Барселона» отказалась от идеи с подписанием Нико Уильямса

вчера, 22:35

Спортивный директор «Барселоны» Деку и главный тренер Ханс-Дитер Флик приняли решение отказаться от попыток приобрести вингера «Атлетика» Николаса Уильямса.

Сейчас планов усилить атаку у клуба нет, поскольку нынешний состав в этом плане всех устраивает, а доступных средств в любом случае не очень много.

В текущем сезоне Уильямс провел 27 матчей в Ла Лиге и забил 5 голов.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:32
Денег нет, что сделают?!)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:21
еще 1-2 назад мы мало что знали про Ямаля, Кубарси и Берналя с Касадо.
академия шанс Барсы выжить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:18
есть еще молодые игроки. можно и надо постепенно подтянуть к главной команде.
Женис Клуа.
Уго Альба
Марк Берналь надеюсь вернется.
пора Сома дать шанс. тоже опорник не хуже Касадо и Берналя.
как бы не упустит по дурости Деку таланта Прадаса.
в Челси Марк Гиу позволил уйти за бесценок.
и накоец Хуан Эрнандес и Дани Родригес, на которых большие надежды!!!
Левандовски конечно заменит трудно будет пацанам Ла Масии, но Оскар Гистау хороший вариант на замену.
еще есть Тункару и Гиле Фернандес.
и конечно, влетом купит пару сильных игроков. это уже работа Лапорты и Деку.
но если из перечисленных хотя бы 2-3 ребят получат шанс, уже хорошее будущее
Remarque
Remarque ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:05
КДБ интеллектом не дотягивает до немца. О чём тут еще говорить.
Remarque
Remarque ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:03
Кроос дирижер это штучный товар.
протон
протон
сегодня в 00:03
А кого выпускать на ротацию?? Ферран который выходит со скамейки? У Ямаля нет прямой замены ФАКТ, уходит Ямаль пропадает креатив, весь креатив атаки на школьнике, это разве нормально для клуба который борется за все трофеи? Я уважаю Рафинью за его труд и профессионализм, но все таки он отличается от Ламина, и Роберт уже сдает знатно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:02
и как кроос уступает лучшим игрокам европы, мы видели на евро-2024.
запомнился нечем, кроме попытки нанести травмы игрокам сб.испании
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Remarque (раскрыть)
сегодня в 00:00, ред.
при хави барса сходу выиграла лалигу. а мансити 4-0 над реалом.
кроос игрок около-топ.
в матче с баварией реал спас не кроос, а хоселу.
или ошибки нойера после ударов хоселу.
Remarque
Remarque ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:51
С Кроосом Реал выиграл ЛЧ и Примеру. Тут больше говорить не о чем.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Remarque (раскрыть)
вчера в 23:47
это проблемы Реала.
у МанСити Родри до конца сезона вне игры. и мы знаем, что дальше было.
у Барсы в начале сезоне уйма игроков в лазарете были.
но как то решение нашли.
все приходят - уходят.
да и при Кроосе Реал не всегда побеждал.
немец ушел, так как больше не мог играть на привычном уровне.
Remarque
Remarque ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:57, ред.
Ну конечно, во всём теперь камерунец виноват. А то что Кроос закончил карьеру, Карвахаль и Милитао травмированы, никто не понимает.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:53
Зря, а хотя может и правильно, Реал тот же состав год назад ЛЧ брал, купили прихоть Переса и уже в 1.4 отлетели
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