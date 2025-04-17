«Барселона» отказалась от идеи с подписанием Нико Уильямса

Спортивный директор «Барселоны» Деку и главный тренер Ханс-Дитер Флик приняли решение отказаться от попыток приобрести вингера «Атлетика» Николаса Уильямса.
Сейчас планов усилить атаку у клуба нет, поскольку нынешний состав в этом плане всех устраивает, а доступных средств в любом случае не очень много.
В текущем сезоне Уильямс провел 27 матчей в Ла Лиге и забил 5 голов.
у МанСити Родри до конца сезона вне игры. и мы знаем, что дальше было.
у Барсы в начале сезоне уйма игроков в лазарете были.
но как то решение нашли.
все приходят - уходят.
да и при Кроосе Реал не всегда побеждал.
немец ушел, так как больше не мог играть на привычном уровне.
у МанСити Родри до конца сезона вне игры. и мы знаем, что дальше было.
у Барсы в начале сезоне уйма игроков в лазарете были.
но как то решение нашли.
все приходят - уходят.
да и при Кроосе Реал не всегда побеждал.
немец ушел, так как больше не мог играть на привычном уровне.