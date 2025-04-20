«Байер» не сумел переиграть «Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» сыграл вничью с «Байером» в матче 30-го тура Бундеслиги (1:1).
Леверкузенскую команду вперёд вывел Патрик Шик на 32-й минуте. Клуб из Гамбурга отыгрался на 78-й — мяч забил Карло Бухалфа.
«Санкт-Паули» занимает 14-е место в чемпионате Германии (30 очков). «Байер» идёт 2-м (64 балла).
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такое чувство, что ничего не происходит и ничего уже и не надо!
такое чувство, что ничего не происходит и ничего уже и не надо!
Хоть одна хорошая новость за сегодня. Ну, кроме шварца, разумеется...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Хоть одна хорошая новость за сегодня. Ну, кроме шварца, разумеется...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣