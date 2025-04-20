Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыГермания. Бундеслига 2024/2025

«Байер» не сумел переиграть «Санкт-Паули»

вчера, 22:23
Санкт-ПаулиЛоготип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)1 : 1Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Санкт-Паули» сыграл вничью с «Байером» в матче 30-го тура Бундеслиги (1:1).

Леверкузенскую команду вперёд вывел Патрик Шик на 32-й минуте. Клуб из Гамбурга отыгрался на 78-й — мяч забил Карло Бухалфа.

«Санкт-Паули» занимает 14-е место в чемпионате Германии (30 очков). «Байер» идёт 2-м (64 балла).

Подписывайся в ВК
Все новости
ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью
Вчера, 21:23
«Болонья» в концовке вырвала победу в игре с «Интером»
Вчера, 20:55
Дортмундская «Боруссия» переиграла «Боруссию» из Мёнхенгладбаха
Вчера, 20:31
«Лестер» проиграл «Ливерпулю» и вылетел в Чемпионшип
Вчера, 20:25
«Балтика» не смогла обыграть идущий на последнем месте «Сокол»
Вчера, 19:59
«Сочи» одержал крупную победу над «Аланией» в игре Первой лиги
Вчера, 18:58
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:26
так и вылететь из гонки можно ...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:58
Важное очко для хозяев , которое судя по всему окончательно обезопасит их от возможного вылета.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:59
Да!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:57
.....свершилось!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:04
Понимаю.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:52
Заголовок можно оставить "Байер не сумел", остальное каждый поймёт без слов
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:45, ред.
...именно достойно!!! А меня Реал убаюкивает,расслабляет, вот
такое чувство, что ничего не происходит и ничего уже и не надо!
Palex
Palex ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:39
Его кто-то ждёт?
Capral
Capral
вчера в 22:28
Ну,.. можно немного дух перевести... Но расслабляться рано, надо достойно доиграть чемпионат.
Хоть одна хорошая новость за сегодня. Ну, кроме шварца, разумеется...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:26
Не тот Байер что в прошлом сезоне. Алонсо уже на чемоданах сидит наверно)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 