«Лестер» проиграл «Ливерпулю» и вылетел в Чемпионшип

«Лестер Сити» уступил «Ливерпулю» в матче 33-го тура АПЛ (0:1).
Забитым мячом отличился Трент Александер-Арнольд на 76-й минуте.
«Лестер» занимает 19-е место в чемпионате Англии (18 очков). Команда вылетела из Английской Премьер-Лиги в Чемпионшип. «Ливерпуль» лидирует (79 баллов).
28 ударов 10 в створ - у Ливерпуля крайне низкий КПД атаки, все атаки предсказуемы, нет креатива, скорости...
Трент классно положил красавец-гол! важные три очка есть, теперь на Энфилде обыграть ( что не факт) шпор и порадовать болел красных долгожданным 20 чемпионством!
Ливерпуль с победой, так держать!
28 ударов 10 в створ - у Ливерпуля крайне низкий КПД атаки, все атаки предсказуемы, нет креатива, скорости...
Трент классно положил красавец-гол! важные три очка есть, теперь на Энфилде обыграть ( что не факт) шпор и порадовать болел красных долгожданным 20 чемпионством!
Ливерпуль с победой, так держать!
А Ноттингем, вернувшийся в АПЛ только в позапрошлом сезоне и игравший в низших лигах десятки лет с 2008 года - уже в зоне лиги чемпионов и победил Ливерпуль на Энфилде в этом сезоне. Скоро Ноттингем сместит с вершины Манчестер Сити и Арсенал навсегда.
А Ноттингем, вернувшийся в АПЛ только в позапрошлом сезоне и игравший в низших лигах десятки лет с 2008 года - уже в зоне лиги чемпионов и победил Ливерпуль на Энфилде в этом сезоне. Скоро Ноттингем сместит с вершины Манчестер Сити и Арсенал навсегда.