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«Лестер» проиграл «Ливерпулю» и вылетел в Чемпионшип

вчера, 20:25
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Лестер Сити» уступил «Ливерпулю» в матче 33-го тура АПЛ (0:1).

Забитым мячом отличился Трент Александер-Арнольд на 76-й минуте.

«Лестер» занимает 19-е место в чемпионате Англии (18 очков). Команда вылетела из Английской Премьер-Лиги в Чемпионшип. «Ливерпуль» лидирует (79 баллов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:30
ладно
они вернутся !
протон
протон
сегодня в 00:02
Одна из неуступчивых команд в свое время.
John 5mith
John 5mith
вчера в 23:38
Уступают Форесту конкретно. Тот 15 лет после чемпионства в первом дивизионе продержался а Лестер уже через 9 оет вылетел
Хотя и Клафа у них не было конечно....
shur
shur ответ x4qrktftunaf (раскрыть)
вчера в 22:37
...2 мая 2016 года, почему запомнил, мне тазобедренный заменили!
Прощай Лестер,твоё чемпионство в прошлом, но сказка осталась - в моём теле, бегую,прыгаю,не нахально, но вполне естественно!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:24
МЮ точно не вылетит в этом сезоне. но боязно за сезон 2025-26.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 22:22
возгордились, предали и выдавили Раньери из Лестера.
теперь расплачиваются.
x4qrktftunaf
x4qrktftunaf
вчера в 21:10
А не так давно были чемпионами ...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:47, ред.
Но до саутгемптонского рекорда Лестеру конечно далеко)
Ну а Ливерпуль упрочил свои позиции, трудно представить такой расклад при котором они упустят чемпионство в этом году. Тем более наупускали титулов уже вагон и маленькую тележку, хватит наверное с болельщиков разочарований.
резьба
резьба
вчера в 20:45, ред.
Лестер 5 ударов 0 в створ, Ливерпуль 28-10, это что-то с чем-то.
А Ноттингем, вернувшийся в АПЛ только в позапрошлом сезоне и игравший в низших лигах десятки лет с 2008 года - уже в зоне лиги чемпионов и победил Ливерпуль на Энфилде в этом сезоне. Скоро Ноттингем сместит с вершины Манчестер Сити и Арсенал навсегда.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:45
не забить ни одного гола за последние 9(!) матчей - бывший нападающий Нистерлой преподает мастер-класс тренерского искусства)))) чему удивляться, что лисы снова в шипе...

28 ударов 10 в створ - у Ливерпуля крайне низкий КПД атаки, все атаки предсказуемы, нет креатива, скорости...
Трент классно положил красавец-гол! важные три очка есть, теперь на Энфилде обыграть ( что не факт) шпор и порадовать болел красных долгожданным 20 чемпионством!
Ливерпуль с победой, так держать!
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:28
Пройдут очищение пердивом...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:25
Удивительно, что так мало пропустили)))
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