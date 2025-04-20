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Дортмундская «Боруссия» переиграла «Боруссию» из Мёнхенгладбаха

вчера, 20:31
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)3 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в матче 30-го тура Бундеслиги (3:2).

На 24-й минуте «Чёрно-бело-зелёные» открыли счёт усилиями Ко Итакуры. Сехру Гирасси на 41-й восстановил равенство. На 44-й дортмундцы вышли вперёд — голом отметился Феликс Нмеча. Даниэль Свенссон на 45+5-й увеличил преимущество «чёрно-жёлтых». Кевин Штегер на 56-й сократил отставание гостей в счёте, реализовав пенальти.

«Боруссия» Д занимает 7-е место в чемпионате Германии (45 очков). «Боруссия» М идёт 9-й (44 балла).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:51
надо было Нури Шахина убрать до нового года.
при Коваче шмели в полном порядке.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:37
Да, всё-таки два забили.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:33
Мёнхенгладбах получше барсы сыграл)) Бд с победой, ещё есть шансы попасть в лч
Гость
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