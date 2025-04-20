Дортмундская «Боруссия» обыграла «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в матче 30-го тура Бундеслиги (3:2).
На 24-й минуте «Чёрно-бело-зелёные» открыли счёт усилиями Ко Итакуры. Сехру Гирасси на 41-й восстановил равенство. На 44-й дортмундцы вышли вперёд — голом отметился Феликс Нмеча. Даниэль Свенссон на 45+5-й увеличил преимущество «чёрно-жёлтых». Кевин Штегер на 56-й сократил отставание гостей в счёте, реализовав пенальти.
«Боруссия» Д занимает 7-е место в чемпионате Германии (45 очков). «Боруссия» М идёт 9-й (44 балла).
при Коваче шмели в полном порядке.
при Коваче шмели в полном порядке.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣