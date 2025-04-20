«Болонья» в концовке вырвала победу в игре с «Интером»

«Болонья» обыграла «Интер» в матче 33-го тура Серии А (1:0).
На 57-й минуте красную карточку получил главный тренер хозяев поля Винченцо Итальяно. Забитым мячом отличился Риккардо Орсолини на 90+4-й.
«Болонья» занимает 4-е место в чемпионате Италии (60 очков). «Интер» лидирует (71 балл).
теперь фаворит Наполи с легким календарем.
нет еврокубковые матчи.
нерадзурри играть с Ромой дома, лигочемпионские матчи с Барсой
есть матчи с Торино и Комо выезды.
и конечно, с Лацио непросто будет, команда рвется в еврокубки.
теперь фаворит Наполи с легким календарем.
нет еврокубковые матчи.
нерадзурри играть с Ромой дома, лигочемпионские матчи с Барсой
есть матчи с Торино и Комо выезды.
и конечно, с Лацио непросто будет, команда рвется в еврокубки.
"Наполи" догоняет. Борьба за 1-е место в Серии А обостряется.
"Наполи" догоняет. Борьба за 1-е место в Серии А обостряется.
А Интер огорчает...
А Интер огорчает...