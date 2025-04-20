Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2024/2025

«Болонья» в концовке вырвала победу в игре с «Интером»

вчера, 20:55
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья1 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Болонья» обыграла «Интер» в матче 33-го тура Серии А (1:0).

На 57-й минуте красную карточку получил главный тренер хозяев поля Винченцо Итальяно. Забитым мячом отличился Риккардо Орсолини на 90+4-й.

«Болонья» занимает 4-е место в чемпионате Италии (60 очков). «Интер» лидирует (71 балл).

Подписывайся в ВК
Все новости
Дортмундская «Боруссия» переиграла «Боруссию» из Мёнхенгладбаха
Вчера, 20:31
«Лестер» проиграл «Ливерпулю» и вылетел в Чемпионшип
Вчера, 20:25
«Балтика» не смогла обыграть идущий на последнем месте «Сокол»
Вчера, 19:59
«Сочи» одержал крупную победу над «Аланией» в игре Первой лиги
Вчера, 18:58
«Зенит» одолел «Химки»
Вчера, 18:25
«Айнтрахт» не сумел переиграть «Аугсбург» в матче чемпионата Германии
Вчера, 18:21
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 08:43
Отличный подарок продюсеру на Пасху. С победой Болонью! ))
gyvax5d73h2y
gyvax5d73h2y
сегодня в 04:42
Хороший шанс для Неаполя побороться за чемпионство
John 5mith
John 5mith
вчера в 23:32
Суперкомпьютер уже поменял шансы на победу в ЛЧ?
nikolah
nikolah ответ Agamaga05 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:00
А кто-то говорил что лучше? Фаворитом ставят Барселону с шансом 62% на проход
Capral
Capral ответ Agamaga05 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:01
    ABir
    ABir
    вчера в 21:36
    Своей победой Болонья очень серьезно осложнила борьбу за первое место Интеру с Наполи.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 21:23
    Болонья все таки вырвала победу у Интера.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 21:13
    Похоже Интер теряет статус фаворита этого сезона в сериале))
    nikolah
    nikolah
    вчера в 21:09
      Buzz Lightyear
      Buzz Lightyear
      вчера в 21:08
      Это является одним из самых значительных, а для чемпионата Италии одним из самых важных, из всех успехов Болоньи в этом сезоне.
      Capral
      Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
      вчера в 21:06
        пират Елизаветы
        пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
        вчера в 21:03
        да, убрали Ювентус из топ-4 ))
        пират Елизаветы
        пират Елизаветы
        вчера в 21:02
        последние 15 минут прям Интер засел у в своей штрафной, Болонья могли трижды забить, и дожали гостей.
        теперь фаворит Наполи с легким календарем.
        нет еврокубковые матчи.
        нерадзурри играть с Ромой дома, лигочемпионские матчи с Барсой
        есть матчи с Торино и Комо выезды.
        и конечно, с Лацио непросто будет, команда рвется в еврокубки.
        Petruccio
        Petruccio
        вчера в 21:00
        Ожидаемо, что тяжелейший матч для Интера. Не ожидал, что вообще без очков уедут нерадзури.
        Валерыч
        Валерыч
        вчера в 20:59
        Неожиданный результат. "Интеру" нельзя терять очки.
        "Наполи" догоняет. Борьба за 1-е место в Серии А обостряется.
        sihafazatron
        sihafazatron
        вчера в 20:59
        Болонья уже в четверке? Молодцы, но в этом сезоне в лч полностью провалились....
        А Интер огорчает...
        пират Елизаветы
        пират Елизаветы
        вчера в 20:56
        великолепным голом Болонья отправляет Интер в нокаут))
        Bad Listener
        Bad Listener
        вчера в 20:56
        Ну вот вам и претендент на победу в Серии А, весь матч играли на ничью и получили поражение. Не, я думаю у Наполи куда больше шансов на титул чем у Интера, Интеру банально не хватает сил на всё. Больнья молодцы, хорошо надавили в конце и были вознаграждены
        Гость
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         