«Лацио» на выезде обыграл «Эмполи». Команды доигрывали матч вдесятером

«Эмполи» уступил «Лацио» в матче 35-го тура Серии А (0:1).
Голом отметился Булайе Диа на 1-й минуте. На 38-й в составе хозяев поля был удалён Лоренцо Коломбо, получив вторую жёлтую карточку. На 76-й римская команда осталась в меньшинстве — также вторую жёлтую получил Эльсеид Хюсай.
«Эмполи» занимает 19-е место в чемпионате Италии (25 очков). «Лацио» идёт 4-м (63 балла).
если в АПЛ за топ-5 бьются 6 команд, то здесь 5 команд имеют шансы.
кроме Милана.
каждый решает свои головоломки..
если в АПЛ за топ-5 бьются 6 команд, то здесь 5 команд имеют шансы.
кроме Милана.
каждый решает свои головоломки..