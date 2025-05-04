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«Лацио» на выезде обыграл «Эмполи». Команды доигрывали матч вдесятером

вчера, 15:30
ЭмполиЛоготип футбольный клуб Эмполи0 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Эмполи» уступил «Лацио» в матче 35-го тура Серии А (0:1).

Голом отметился Булайе Диа на 1-й минуте. На 38-й в составе хозяев поля был удалён Лоренцо Коломбо, получив вторую жёлтую карточку. На 76-й римская команда осталась в меньшинстве — также вторую жёлтую получил Эльсеид Хюсай.

«Эмполи» занимает 19-е место в чемпионате Италии (25 очков). «Лацио» идёт 4-м (63 балла).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:36
Эмполи был уже обречен, а вот Лацио в шаге от Лиги чемпионов.
если в АПЛ за топ-5 бьются 6 команд, то здесь 5 команд имеют шансы.
кроме Милана.
каждый решает свои головоломки..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:54
Могли бы и на первой минуте закончить игру, все равно ниче не поменялось))
4t5vqq679xhe
4t5vqq679xhe
вчера в 15:37
Тут орлы должны были брать очки
Гость
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