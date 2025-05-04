«Лацио» на выезде обыграл «Эмполи». Команды доигрывали матч вдесятером

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вчера, 15:30

«Эмполи» уступил «Лацио» в матче 35-го тура Серии А (0:1).

Голом отметился Булайе Диа на 1-й минуте. На 38-й в составе хозяев поля был удалён Лоренцо Коломбо, получив вторую жёлтую карточку. На 76-й римская команда осталась в меньшинстве — также вторую жёлтую получил Эльсеид Хюсай.

«Эмполи» занимает 19-е место в чемпионате Италии (25 очков). «Лацио» идёт 4-м (63 балла).