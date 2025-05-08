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В Париже автомобиль въехал в толпу болельщиков ПСЖ

вчера, 09:43
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Автомобиль врезался в толпу фанатов ПСЖ, которые отмечали выход своей команды в финал Лиги чемпионов, после победы над «Арсеналом» (2:1, общий счет 3:1).

По данным источника, как минимум трое из болельщиков нуждались в медицинской помощи: один из них находится в критическом состоянии, двое — с менее серьезными травмами, одного из них увезли на носилках.

После случившегося десятки фанатов погнались за автомобилем, который позже был найден сожженным в нескольких метрах от места происшествия. В настоящее время неясно, были ли задержаны пассажиры машины и что стало причиной наезда.

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