Линделёф досрочно покинул матч с «Лионом» из-за травмы сына

Жена защитника «Манчестер Юнайтед» Майя в соцсетях объяснила причину отсутствия игрока во втором тайме ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Лионом».

Футболист начал игру на скамейке запасных, но был вынужден покинуть стадион в перерыве из-за семейных обстоятельств. 20 апреля швед вернулся в состав команды, отыграв встречу Английской Премьер-Лиги с «Вулверхэмптоном» (0:1).

За час до начала игры [с «Лионом»] позвонила няня и сказала, что они в машине скорой помощи едут в больницу. У моего младшего сына Фрэнсиса была разбита вся голова. Дома он гонялся за своим старшим братом Тедом Луи и упал на нашу стеклянную лестницу.

В четверг и пятницу он был в больнице. Ему пришлось сделать пластическую операцию, чтобы восстановить форму лба. Его положили под наркоз.

Я впервые столкнулась с подобным с одним из своих детей. Это было невероятно неприятно, и я не хотела бы испытать это снова.

Операция прошла хорошо, и Фрэнсис снова в строю. Он викинг и вернулся к нормальной жизни. Все так волновались, но он продолжает жить как ни в чём не бывало. Врачи говорят, что у него останется большой шрам на лбу. Но это неважно — я просто счастлива, что всё прошло так хорошо.