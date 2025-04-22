Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияЛига Европы 2024/2025

Линделёф досрочно покинул матч с «Лионом» из-за травмы сына

вчера, 12:41
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед5 : 4Логотип футбольный клуб ЛионЛионЗакончился в доп. время

Жена защитника «Манчестер Юнайтед» Виктора Линделёфа Майя в соцсетях объяснила причину отсутствия игрока во втором тайме ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Лионом».

Футболист начал игру на скамейке запасных, но был вынужден покинуть стадион в перерыве из-за семейных обстоятельств. 20 апреля швед вернулся в состав команды, отыграв встречу Английской Премьер-Лиги с «Вулверхэмптоном» (0:1).

За час до начала игры [с «Лионом»] позвонила няня и сказала, что они в машине скорой помощи едут в больницу. У моего младшего сына Фрэнсиса была разбита вся голова. Дома он гонялся за своим старшим братом Тедом Луи и упал на нашу стеклянную лестницу.

В четверг и пятницу он был в больнице. Ему пришлось сделать пластическую операцию, чтобы восстановить форму лба. Его положили под наркоз.

Я впервые столкнулась с подобным с одним из своих детей. Это было невероятно неприятно, и я не хотела бы испытать это снова.

Операция прошла хорошо, и Фрэнсис снова в строю. Он викинг и вернулся к нормальной жизни. Все так волновались, но он продолжает жить как ни в чём не бывало. Врачи говорят, что у него останется большой шрам на лбу. Но это неважно — я просто счастлива, что всё прошло так хорошо.

Подписывайся в ВК
Все новости
Болельщик, из-за которого прервали матч «Сент-Этьен» — «Лион», арестован
21 апреля
Бывший игрок «Монако» и сборной Хорватии погиб в ДТП
19 апреля
В возрасте 36 лет умер воспитанник «Манчестер Юнайтед»
18 апреля
ОфициальноИгрок китайского клуба умер в 28 лет
16 апреля
Дэн Берн попал в небольшое ДТП перед игрой с «Манчестер Юнайтед»
15 апреля
В «Урале» отреагировали на слухи о договорном матче с «Нефтехимиком»
14 апреля
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:47
Сыну здоровья, а папе не волноваться... думаю повезли к грамотным врачам
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 