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В возрасте 36 лет умер воспитанник «Манчестер Юнайтед»

вчера, 12:52

В апреле прошлого года у воспитанника «Манчестер Юнайтед» Джо Томпсона была выявлена четвертая стадия рака – лимфома, которая затронула его легкие, спустя пять лет после завершения профессиональной карьеры.

Ранее Томпсон дважды справлялся с этой болезнью во время своей игровой карьеры. В заявлении «красных дьяволов» говорится:

Он был живым воплощением ценностей нашего клуба. ❤️ С огромной печалью сообщаем о том, что Джо Томпсон скончался. Это был теплый и открытый человек, который с юных лет был тесно связан с нашим клубом. Наши мысли с его семьей и друзьями в это трудное время.

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