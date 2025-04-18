В возрасте 36 лет умер воспитанник «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 12:52

В апреле прошлого года у воспитанника «Манчестер Юнайтед» была выявлена четвертая стадия рака – лимфома, которая затронула его легкие, спустя пять лет после завершения профессиональной карьеры.

Ранее Томпсон дважды справлялся с этой болезнью во время своей игровой карьеры. В заявлении «красных дьяволов» говорится: