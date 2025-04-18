В возрасте 36 лет умер воспитанник «Манчестер Юнайтед»

В апреле прошлого года у воспитанника «Манчестер Юнайтед» Джо Томпсона была выявлена четвертая стадия рака – лимфома, которая затронула его легкие, спустя пять лет после завершения профессиональной карьеры.
Ранее Томпсон дважды справлялся с этой болезнью во время своей игровой карьеры. В заявлении «красных дьяволов» говорится:
Он был живым воплощением ценностей нашего клуба. ❤️ С огромной печалью сообщаем о том, что Джо Томпсон скончался. Это был теплый и открытый человек, который с юных лет был тесно связан с нашим клубом. Наши мысли с его семьей и друзьями в это трудное время.