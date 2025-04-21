Болельщик, из-за которого прервали матч «Сент-Этьен» — «Лион», арестован

Болельщик, бросивший предмет в судью матча 30-го тура Лиги 1 «Сент-Этьен» — «Лион» (2:1) Франсуа Летексье, был арестован. Об этом сообщила пресс-служба хозяев.

После временной приостановки матча на стадионе «Жеффруа Гишар» «Сент-Этьен» немедленно предпринял все необходимые меры, чтобы разобраться в происшествии. В результате этого расследования был быстро установлен предполагаемый виновник броска предмета. На основании информации, предоставленной клубом, и в сотрудничестве с властями он был арестован, когда покидал стадион. Сейчас он находится под стражей в полиции. Завтра «Сент-Этьен» подаст на него жалобу.

Клуб также будет действовать максимально жёстко, принимая самые суровые меры, чтобы этот единичный случай не остался безнаказанным.

«Сент-Этьен» подтверждает свою полную приверженность борьбе с любыми формами насилия и продолжит решительно действовать вместе со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить принятие самых эффективных мер против виновных в этом преступлении.