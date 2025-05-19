Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Гвардиола — о борьбе за Лигу чемпионов: «Нам нужны ещё 4 очка»

вчера, 15:28

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о командах, которые борются за попадание в Лигу чемпионов.

«Ньюкасл» выиграл Кубок английской лиги, «Ливерпуль» выиграл Премьер-лигу, а «Манчестер Сити» выиграл Суперкубок. Остальные команды ничего не выиграли. Также мы очень хорошо сыграли в финале Кубка Англии, но недостаточно хорошо для победы. Нам нужно четыре очка, чтобы попасть Лигу чемпионов. Этого достаточно, и все должны это понимать.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает шестое место в таблице АПЛ, набрав 65 очков после 36 туров.

Подписывайся в ВК
Все новости
Дрогба — о матче России и Кот-д’Ивуара: «Отличная идея»
Вчера, 11:35
Роналдо — об Анчелотти: «Это потрясающий тренер, он всё наладит»
Вчера, 09:05
Конте: «„Наполи“ осталось сделать последний шаг для чемпионства»
Вчера, 00:39
Клод Макелеле: «Александр Мостовой – легенда, лучший тренер»
18 мая
Дрогба: «Я влюбился в Москву, это город, который дышит футболом»
18 мая
Стало известно, что Гвардиола сказал Хендерсону после финала Кубка Англии
18 мая
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:18
Дожили до светлых времен, как говорится...
8fjbd5yxycgf
8fjbd5yxycgf
вчера в 18:26
Придется слегка под напрячься.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:42
Эка он Артету потроллил
drug01
drug01
вчера в 17:28
Эх раньше были результаты лучше
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:09
кстати, в этом сезоне МанСити проиграли всем основным конкурентам из топа...
плюс Спортингу, Реалу и ПСЖ.
311
311
вчера в 17:00
Суперкубок относится к прошлому сезону, так что Пеп притянул как смог.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:41
Нужно это не значит что получите!Надо постараться
pw2678v4vpyk
pw2678v4vpyk
вчера в 16:21
И здесь ваш безвольный сброд отвозят мордами об газон
Тень 20
Тень 20
вчера в 15:49
Вангую 2 очка.
Максимум
mazq5wqux2e8
mazq5wqux2e8
вчера в 15:37
При таком настроении можно не попасть в ЛЧ
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 