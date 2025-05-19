Гвардиола — о борьбе за Лигу чемпионов: «Нам нужны ещё 4 очка»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о командах, которые борются за попадание в Лигу чемпионов.

«Ньюкасл» выиграл Кубок английской лиги, «Ливерпуль» выиграл Премьер-лигу, а «Манчестер Сити» выиграл Суперкубок. Остальные команды ничего не выиграли. Также мы очень хорошо сыграли в финале Кубка Англии, но недостаточно хорошо для победы. Нам нужно четыре очка, чтобы попасть Лигу чемпионов. Этого достаточно, и все должны это понимать.