Гвардиола — о борьбе за Лигу чемпионов: «Нам нужны ещё 4 очка»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о командах, которые борются за попадание в Лигу чемпионов.
«Ньюкасл» выиграл Кубок английской лиги, «Ливерпуль» выиграл Премьер-лигу, а «Манчестер Сити» выиграл Суперкубок. Остальные команды ничего не выиграли. Также мы очень хорошо сыграли в финале Кубка Англии, но недостаточно хорошо для победы. Нам нужно четыре очка, чтобы попасть Лигу чемпионов. Этого достаточно, и все должны это понимать.
На данный момент «Манчестер Сити» занимает шестое место в таблице АПЛ, набрав 65 очков после 36 туров.
плюс Спортингу, Реалу и ПСЖ.
плюс Спортингу, Реалу и ПСЖ.
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