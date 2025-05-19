Роналдо — об Анчелотти: «Это потрясающий тренер, он всё наладит»

Бывший футболист «Интера» и «Реала» оценил назначение на пост тренера сборной Бразилии.

Это здорово, он потрясающий специалист. У сборной много проблем, но теперь у нас отличный тренер. Бразилия давно не выигрывала чемпионат мира. Сделать это нелегко, поскольку сейчас мы играем не лучшим образом. Анчелотти – великолепный тренер, и я надеюсь, он всё наладит.