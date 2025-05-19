Роналдо — об Анчелотти: «Это потрясающий тренер, он всё наладит»

Бывший футболист «Интера» и «Реала» Роналдо оценил назначение Карло Анчелотти на пост тренера сборной Бразилии.
Это здорово, он потрясающий специалист. У сборной много проблем, но теперь у нас отличный тренер. Бразилия давно не выигрывала чемпионат мира. Сделать это нелегко, поскольку сейчас мы играем не лучшим образом. Анчелотти – великолепный тренер, и я надеюсь, он всё наладит.
На данный момент сборная Бразилии занимает 4-ю строчку в таблице отбора на чемпионат мира 2026 года, набрав 21 балл после 14 туров.
Кстати возможно именно эта игра сломала Гвардиолу и Сити психологически.
Если это повторится в Бразилии и он заставит так сыграть ради победы бразильцев - это войдет в историю.
Кстати возможно именно эта игра сломала Гвардиолу и Сити психологически.
Если это повторится в Бразилии и он заставит так сыграть ради победы бразильцев - это войдет в историю.