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Роналдо — об Анчелотти: «Это потрясающий тренер, он всё наладит»

вчера, 09:05

Бывший футболист «Интера» и «Реала» Роналдо оценил назначение Карло Анчелотти на пост тренера сборной Бразилии.

Это здорово, он потрясающий специалист. У сборной много проблем, но теперь у нас отличный тренер. Бразилия давно не выигрывала чемпионат мира. Сделать это нелегко, поскольку сейчас мы играем не лучшим образом. Анчелотти – великолепный тренер, и я надеюсь, он всё наладит.

На данный момент сборная Бразилии занимает 4-ю строчку в таблице отбора на чемпионат мира 2026 года, набрав 21 балл после 14 туров.

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 21:54, ред.
Никогда не забуду, как Анчелотти заставил Реал играть в автобус в Манчестере и выиграл при проигрышной игре, где Гвардиола прессинговал и отнимал все что хотел.
Кстати возможно именно эта игра сломала Гвардиолу и Сити психологически.
Если это повторится в Бразилии и он заставит так сыграть ради победы бразильцев - это войдет в историю.
8yfs9qxyvfyx
8yfs9qxyvfyx
вчера в 10:54
Надеюсь у папы Карло получится, удачи ему на новом месте
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:26
Посмотрим что получится у папы Карло
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:09
Как специалист ин не плох... но потянет ли сборную Бразилии это вопрос открытый.
knzge4ttf9j2
knzge4ttf9j2
вчера в 09:19
Пара неудач и мнение о нем изменится.
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