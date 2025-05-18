Клод Макелеле: «Александр Мостовой – легенда, лучший тренер»

Бывший футболист «Челси», «Реала» и ПСЖ Клод Макелеле поделился впечатлениями от работы с Александром Мостовым, который был главным тренером сборной европейских клубов в гала-матче, который приурочен к 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА.
Мостовой – легенда, лучший тренер.
Макелеле играл с Мостовым в «Сельте» с 1998 по 2000 год.
Александр Мостовой заявил, что научил Клода Макелеле футболу.
В сегодняшнем матче FONBET Первого еврокубка, посвященном 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА, Макелеле играет в составе сборной европейских легенд, возглавляемой Мостовым. Экс-футболисты вместе выступали за «Сельту» с 1998 по 2000 год.
– Успели пообщаться. Вспомнили все, что у нас было! Не виделись очень давно.
– Клод лестно о вас отзывается.
– Еще бы он обо мне не отзывался! Я его, можно сказать, футболу научил. А потом еще и продал в «Реал».
Я всю жизнь в футболе, был с большими игроками и сам был огромным. Этот матч для болельщиков, для того чтобы встретились старые друзья. Надеемся, что получится интересно, – сказал бывший игрок «Сельты» и сборной России.
Александр Мостовой заявил, что научил Клода Макелеле футболу.
В сегодняшнем матче FONBET Первого еврокубка, посвященном 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА, Макелеле играет в составе сборной европейских легенд, возглавляемой Мостовым. Экс-футболисты вместе выступали за «Сельту» с 1998 по 2000 год.
– Успели пообщаться. Вспомнили все, что у нас было! Не виделись очень давно.
– Клод лестно о вас отзывается.
– Еще бы он обо мне не отзывался! Я его, можно сказать, футболу научил. А потом еще и продал в «Реал».
Я всю жизнь в футболе, был с большими игроками и сам был огромным. Этот матч для болельщиков, для того чтобы встретились старые друзья. Надеемся, что получится интересно, – сказал бывший игрок «Сельты» и сборной России.
Один из лучших, факт!
Один из лучших, факт!