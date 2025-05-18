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Клод Макелеле: «Александр Мостовой – легенда, лучший тренер»

вчера, 22:23

Бывший футболист «Челси», «Реала» и ПСЖ Клод Макелеле поделился впечатлениями от работы с Александром Мостовым, который был главным тренером сборной европейских клубов в гала-матче, который приурочен к 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА.

Мостовой – легенда, лучший тренер.

Макелеле играл с Мостовым в «Сельте» с 1998 по 2000 год.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 14:34
ЧЕГО?)))))
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 07:44
Мостовой о Макелеле: «Я его футболу научил, можно сказать, а потом еще и в «Реал» продал. Я в футболе всю жизнь, был с большими игроками и сам был огромным»
Александр Мостовой заявил, что научил Клода Макелеле футболу.
В сегодняшнем матче FONBET Первого еврокубка, посвященном 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА, Макелеле играет в составе сборной европейских легенд, возглавляемой Мостовым. Экс-футболисты вместе выступали за «Сельту» с 1998 по 2000 год.

– Успели пообщаться. Вспомнили все, что у нас было! Не виделись очень давно.

– Клод лестно о вас отзывается.

– Еще бы он обо мне не отзывался! Я его, можно сказать, футболу научил. А потом еще и продал в «Реал».

Я всю жизнь в футболе, был с большими игроками и сам был огромным. Этот матч для болельщиков, для того чтобы встретились старые друзья. Надеемся, что получится интересно, – сказал бывший игрок «Сельты» и сборной России.
kmjmr3uj94c2
kmjmr3uj94c2
сегодня в 03:13
Это вам не Абаскаль какой-нибудь
112910415
112910415
сегодня в 00:03
Ну, не прямо лучший...
Один из лучших, факт!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:23
В спортс.ру напечатали заголовок: "ПСЖ" Сафонова победил "Осер", "Монако" Головина разгромлен "Лансом"...."Гавр Кузяева...Всё таки журналисты живут в своем мире, представлении...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:20
Блин, верните этих легенд
Dauletbek
Dauletbek ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:16
Он уже дал комментарии. По словам Мостового он научил Макелеле футболу и продал в Реал...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:00
Тихо ты, а то ещё Лукойл услышит
catal
catal
вчера в 22:44
Как не любят царя-то... Ух..
протон
протон ответ rzzxtk42ajd9 (раскрыть)
вчера в 22:40
Мостовой теперь будет утверждать, что Макелеле всегда был умным и порядочным человеком
протон
протон ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:40
Макелеле только что стал лучшим опорником в истории по мнению царя
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:35
Потроллил царя!!)))
rzzxtk42ajd9
rzzxtk42ajd9
вчера в 22:33
Вот пусть там и остаётся, тренерует легенд
Гость
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