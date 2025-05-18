Клод Макелеле: «Александр Мостовой – легенда, лучший тренер»

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вчера, 22:23

Бывший футболист «Челси», «Реала» и ПСЖ поделился впечатлениями от работы с , который был главным тренером сборной европейских клубов в гала-матче, который приурочен к 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА .

Мостовой – легенда, лучший тренер.

Макелеле играл с Мостовым в «Сельте» с 1998 по 2000 год.