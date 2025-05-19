Конте: «„Наполи“ осталось сделать последний шаг для чемпионства»

Главный тренер «Наполи» оценил шансы своей команды на завоевание чемпионства.

Скудетто? Мы близки, но нам ещё предстоит сделать последний шаг. Мы сделаем это дома. Это действительно сложный чемпионат со всех точек зрения: мы никогда не жаловались, и мы в одном шаге от того, чтобы сделать что-то историческое для «Наполи». Победа здесь — это нечто другое.