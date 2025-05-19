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Конте: «„Наполи“ осталось сделать последний шаг для чемпионства»

сегодня, 00:39

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте оценил шансы своей команды на завоевание чемпионства.

Скудетто? Мы близки, но нам ещё предстоит сделать последний шаг. Мы сделаем это дома. Это действительно сложный чемпионат со всех точек зрения: мы никогда не жаловались, и мы в одном шаге от того, чтобы сделать что-то историческое для «Наполи». Победа здесь — это нечто другое.

За 1 тур до конца сезона «Наполи» занимает 1-е место и опережает «Интер» на 1 очко.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 11:36
Что не говори, Конте сильный тренер, он поднял Ювентус, и добыл несколько чемпионств, Интер тоже он сделал, взял серию а, поехал в Лондон, взял Апл, приехал в Наполи, опять Серию А возьмет скорее всего
матос
матос ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 11:27
Еще и денег хапнув за расторжение контракта , для него не впервой))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:28
В любом случае за похвалу надо поблагодарить, тем более очень принципиального человека - Спасибо, приятно всем, а человеку тем более.
Не отрицаю - спрашивал, учился, ещё раз спасибо...
Что касаемой игры здесь и сейчас, "отличной" игры нет, ставлю по инерции или когда возникает желание "тряхнуть стариной", целей никаких...
Причина та же, что и у Вас....
Хотя иногда да, удается тот скудный запас очков реализовывать...
Ещё раз Спасибо за уроки (Назбек, Вы, Костя (царствие небесное), со Смоленска игрок, к своему стыду забыл имя, он угадал СЧЕТ 8 из восьми пар, у меня было 7...))
Niagara
Niagara
сегодня в 07:32
Надеюсь, не подведете
Incredulous
Incredulous
сегодня в 07:29
Конте как всегда в своём стиле, возьмёт чемпионство, разругается с руководством клуба и уйдёт.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:12
Нужно сказать спасибо Лацио...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:36
Просто побеждайте Кальяри и все. Впереди целая неделя. Есть время подготовки)))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:36
Самонадеянность частенько подводит...
2s8p8nbythb2
2s8p8nbythb2
сегодня в 03:17
    протон
    протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
    сегодня в 01:38
    Радует, что Шуnя771 играет отлично. Помню, как только начинал, распрашивал, как играть. Наидобрейщий человек Шуnя771.
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 01:16
    "Последний шаг - он трудный самый"...
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