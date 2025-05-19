Конте: «„Наполи“ осталось сделать последний шаг для чемпионства»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте оценил шансы своей команды на завоевание чемпионства.
Скудетто? Мы близки, но нам ещё предстоит сделать последний шаг. Мы сделаем это дома. Это действительно сложный чемпионат со всех точек зрения: мы никогда не жаловались, и мы в одном шаге от того, чтобы сделать что-то историческое для «Наполи». Победа здесь — это нечто другое.
За 1 тур до конца сезона «Наполи» занимает 1-е место и опережает «Интер» на 1 очко.
Не отрицаю - спрашивал, учился, ещё раз спасибо...
Что касаемой игры здесь и сейчас, "отличной" игры нет, ставлю по инерции или когда возникает желание "тряхнуть стариной", целей никаких...
Причина та же, что и у Вас....
Хотя иногда да, удается тот скудный запас очков реализовывать...
Ещё раз Спасибо за уроки (Назбек, Вы, Костя (царствие небесное), со Смоленска игрок, к своему стыду забыл имя, он угадал СЧЕТ 8 из восьми пар, у меня было 7...))
Не отрицаю - спрашивал, учился, ещё раз спасибо...
Что касаемой игры здесь и сейчас, "отличной" игры нет, ставлю по инерции или когда возникает желание "тряхнуть стариной", целей никаких...
Причина та же, что и у Вас....
Хотя иногда да, удается тот скудный запас очков реализовывать...
Ещё раз Спасибо за уроки (Назбек, Вы, Костя (царствие небесное), со Смоленска игрок, к своему стыду забыл имя, он угадал СЧЕТ 8 из восьми пар, у меня было 7...))