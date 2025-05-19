Булатов — фаворит на пост главного тренера «Крыльев Советов» в новом сезоне

Сергей Булатов, помощник главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина, является основным претендентом на то, чтобы возглавить команду в следующем сезоне.
Матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» на 99,9% станет последним в «Крыльях» для Осинькина, сообщает источник.
Ранее стало известно о нестабильной финансовой обстановке в клубе.
Полагаю, что БЕЗ Осинкина команда не только потеряет свой стиль, но и рассыплется.
Рад был бы ошибиться как в первом, так и во втором...
Полагаю, что БЕЗ Осинкина команда не только потеряет свой стиль, но и рассыплется.
Рад был бы ошибиться как в первом, так и во втором...