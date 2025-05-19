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Булатов — фаворит на пост главного тренера «Крыльев Советов» в новом сезоне

вчера, 16:42

Сергей Булатов, помощник главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина, является основным претендентом на то, чтобы возглавить команду в следующем сезоне.

Матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» на 99,9% станет последним в «Крыльях» для Осинькина, сообщает источник.

Ранее стало известно о нестабильной финансовой обстановке в клубе.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:02
Как по мне у Самары-было только три стиля, первый " волжская защепка", второй-когда "сбитые летчики" пытались доказать всем и себе лично, что они еще на,что то способны, и третий настоящий при Игоре Осинькине, когда из мало известных футболистов, тренер делал игроков с высокой трансферной стоимостью! (период Александра Тарханова с Метью Бутом и Андреем Карякой-отдельная история)..теперь возможно появится четвертый-дай то Бог!
Capral
Capral
вчера в 17:58
Не знаю, кто такой Булатов, но ещё в прошлом году, когда, только появилась непроверенная инфа, про возможный приход Игнаша в Самару, я говорил- Осинькину не долго осталось работать в Самаре...
Не думаю, что с уходом Осинькина Крылья посыпятся,, так же, как не посыпался Ростов, после ухода Карпина...
Осинькин- может сотворить чудо, в лице Сергеева, или воспитать способную молодежь, но как тренер- он слабоват. В его футболе нет организованности, много ненужной авантюрности, не хватает тактической тренерской гибкости и много другого. Вот только, как Сергеев переживет уход любимого тренера. Трудно себе представить Сергеева, без его создателя-волшебника...
протон
протон
вчера в 17:56
Неудивительно, Осинькин весь тренерский бюджет на следующую пятилетку проел, помню скидывали его зп/шку, столько даже БОГданыч в первые сезоны не получал, знатно на пару со своим папиком Андреевым бюджет Самары освоили.
Вещий
Вещий
вчера в 17:26
Не лучший выбор... может летом передуют и найдут кого то....
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:16
Что, грядёт очередной "массовый переезд" игроков, как ранее из Чертаново в Самару?
Полагаю, что БЕЗ Осинкина команда не только потеряет свой стиль, но и рассыплется.
Рад был бы ошибиться как в первом, так и во втором...
dеigandre
dеigandre
вчера в 16:48
Ждем в следующем году Крылья в подвале турнирной таблице и дальнейший вылет.
Команду пытались утопить - реализация близка
Гость
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