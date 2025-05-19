Булатов — фаворит на пост главного тренера «Крыльев Советов» в новом сезоне

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вчера, 16:42

, помощник главного тренера «Крыльев Советов» , является основным претендентом на то, чтобы возглавить команду в следующем сезоне.

Матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» на 99,9% станет последним в «Крыльях» для Осинькина, сообщает источник.

Ранее стало известно о нестабильной финансовой обстановке в клубе.