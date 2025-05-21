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Сычёв заявил, что «Краснодар» достоин чемпионства

вчера, 17:10

Бывший футболист, чемпион России в составе московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о возможном чемпионстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге.

Я болею за «Краснодар», хочется, чтобы он не упустил свой шанс, как в прошлом году. Думаю, что они заслужили. Все шансы команд увидим в субботу на матчах. Это как финал, остался один шаг, думаю, что «Краснодар» в предвкушении, напряжение достигло апогея. Мы пришли к тому, что второй год подряд чемпионство решается в последнем туре, это прекрасно.

«Краснодар» лидирует в таблице с 64 очками, у идущего вторым петербургского «Зенита» на 1 очко меньше.

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RomM84
RomM84 ответ Диванный профи (раскрыть)
вчера в 18:16, ред.
    Диванный профи
    Диванный профи
    вчера в 17:12
    Никогда не понимал что значит заслужил или не заслужил. Кто первый в таблице тот и чемпион, а если он не заслужил то как он окажется на 1 строчки тогда?
    Гость
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