Сычёв заявил, что «Краснодар» достоин чемпионства

Бывший футболист, чемпион России в составе московского «Локомотива» высказался о возможном чемпионстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге.

Я болею за «Краснодар», хочется, чтобы он не упустил свой шанс, как в прошлом году. Думаю, что они заслужили. Все шансы команд увидим в субботу на матчах. Это как финал, остался один шаг, думаю, что «Краснодар» в предвкушении, напряжение достигло апогея. Мы пришли к тому, что второй год подряд чемпионство решается в последнем туре, это прекрасно.