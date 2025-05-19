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Булыкин похвалил Батракова и Кисляка

вчера, 11:20

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о молодых игроках ЦСКА и «Локомотива». По его мнению, Матвей Кисляк и Алексей Батраков имеют большие возможности для прогресса.

Кисляк и Батраков — два молодых футболиста, которые имеют большой потенциал. Они оба заслуживают уважения. Им обоим нужно думать о большем и тренироваться лучше, чтобы быстрее прогрессировать. Интересно, как они проявят себя в предстоящем дерби. ЦСКА сейчас борется за бронзовые медали, а «Локомотив» — уже нет. Конечно, у армейцев настрой будет лучше, и они могут показать более интересный футбол.

Очная встреча этих футболистов в матче ЦСКА — «Локомотив» состоится сегодня, 19 мая, в 20:30 по московскому времени.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 16:38
в настоящее время (когда хрен чем заманишь к нам игрока высокого уровня) у наших молодых игроков-большие возможности))))
shlomo
shlomo
вчера в 12:59
Правильно мыслит Дима.... среди молодежи они лучшие.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:59
Кисляк в этом сезоне хорош, рвёт и мечет...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:26
Игра Батракова мне нравится, а Кисляка тем более))).
p5huvg35gad4
p5huvg35gad4
вчера в 11:22
Лишь бы большие деньги из не развратили
Гость
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