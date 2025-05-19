Булыкин похвалил Батракова и Кисляка

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о молодых игроках ЦСКА и «Локомотива». По его мнению, Матвей Кисляк и Алексей Батраков имеют большие возможности для прогресса.
Кисляк и Батраков — два молодых футболиста, которые имеют большой потенциал. Они оба заслуживают уважения. Им обоим нужно думать о большем и тренироваться лучше, чтобы быстрее прогрессировать. Интересно, как они проявят себя в предстоящем дерби. ЦСКА сейчас борется за бронзовые медали, а «Локомотив» — уже нет. Конечно, у армейцев настрой будет лучше, и они могут показать более интересный футбол.
Очная встреча этих футболистов в матче ЦСКА — «Локомотив» состоится сегодня, 19 мая, в 20:30 по московскому времени.