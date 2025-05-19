Булыкин похвалил Батракова и Кисляка

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вчера, 11:20

Бывший нападающий сборной России высказался о молодых игроках ЦСКА и «Локомотива». По его мнению, и имеют большие возможности для прогресса.

Кисляк и Батраков — два молодых футболиста, которые имеют большой потенциал. Они оба заслуживают уважения. Им обоим нужно думать о большем и тренироваться лучше, чтобы быстрее прогрессировать. Интересно, как они проявят себя в предстоящем дерби. ЦСКА сейчас борется за бронзовые медали, а «Локомотив» — уже нет. Конечно, у армейцев настрой будет лучше, и они могут показать более интересный футбол.