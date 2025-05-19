Соболев прокомментировал свой гол «Ростову»

Нападающий «Зенита» прокомментировал свой гол в ворота «Ростова» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

На вопрос, является ли этот гол самым красивым в его карьере, Александр ответил:

Не сказать, что прямо «через себя» выпрыгнул, забивал и покрасивее. Но, опять же, если говорить про гол, то, наверное, мог ещё забить. Головой бил, вратарь вытащил, и в перекладину попал. Поэтому, забей я в первом тайме два, игра была бы другая. Есть над чем работать.