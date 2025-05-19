Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Соболев прокомментировал свой гол «Ростову»

вчера, 10:11
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свой гол в ворота «Ростова» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

На вопрос, является ли этот гол самым красивым в его карьере, Александр ответил:

Не сказать, что прямо «через себя» выпрыгнул, забивал и покрасивее. Но, опять же, если говорить про гол, то, наверное, мог ещё забить. Головой бил, вратарь вытащил, и в перекладину попал. Поэтому, забей я в первом тайме два, игра была бы другая. Есть над чем работать.

«Зенит» одержал победу в матче со счётом 1:0.

Подписывайся в ВК
Все новости
Песьяков прокомментировал поражение «Крыльев Советов» от «Спартака»
18 мая
Станкович: «Выпустить запасных на матч против „Крыльев“ — умное решение»
18 мая
Довбня поделился эмоциями от дебюта за «Спартак» в РПЛ
18 мая
Фернандеш признался, что скучает по России
18 мая
Черчесов высказался о возможном чемпионстве «Краснодара»
18 мая
Вахания — о матче против сборной Нигерии: «У них только топовые игроки»
18 мая
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:39
И за это скажите спасибо. Единственный, кто в атаке у вас, ещё что-то может и продлевает интригу...
Capral
Capral
вчера в 16:31
Да видели мы уже, как кое-кто расцвел, после его ухода...
Лучше, вот так, как Соболь-редко, но метко, чем, как Угальде- цвести и пахнуть, раз в два года...
альсато
альсато
вчера в 14:25
Да мне без разницы.. как забивается и каким органом тела))))..лишь бы мяч пересек линию ворот!))))
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 13:07, ред.
В этом весь соболь, кое как забивает один гол из целой россыпи голевых моментов. Нап со слабой реализацией и высочайшим уровнем деревянности.
lotsman
lotsman
вчера в 12:25
На один красивый гол, десять корявых действий. Надо повышать уровень полезных действий.)
Capral
Capral
вчера в 11:58, ред.
Молодец, Санёк, молодец!!!
Красиво забил, но важней, то, что растешь, потихоньку, развиваешься и приносишь пользу команде... Больше уверенности в своих силах, больше игровой практики и веры в себя и свои способности, которые, однозначно имеются!!!!!!!
nubom
nubom
вчера в 11:47
Саша скромно забыл добавить,что если бы не его голы в весенней части чемпионата, питерцы бы сейчас вели борьбу только за третье место...
djocer
djocer
вчера в 11:39
раз в год и палка стреляет
njrxqr3cag2a
njrxqr3cag2a
вчера в 11:34
На этот раз от полена красочно залетело, но ведь и палка раз в год стреляет
a9rcdf2pgcr4
a9rcdf2pgcr4
вчера в 11:30
Тут есть чем гордиться.
Vilar
Vilar
вчера в 11:18
Самокритично, но не без хвастовства.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:26
Соболев собрался на работу?))
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:24
Ну все... Щас дело пойдёт))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 