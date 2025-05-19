Соболев прокомментировал свой гол «Ростову»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свой гол в ворота «Ростова» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
На вопрос, является ли этот гол самым красивым в его карьере, Александр ответил:
Не сказать, что прямо «через себя» выпрыгнул, забивал и покрасивее. Но, опять же, если говорить про гол, то, наверное, мог ещё забить. Головой бил, вратарь вытащил, и в перекладину попал. Поэтому, забей я в первом тайме два, игра была бы другая. Есть над чем работать.
«Зенит» одержал победу в матче со счётом 1:0.
Лучше, вот так, как Соболь-редко, но метко, чем, как Угальде- цвести и пахнуть, раз в два года...
Лучше, вот так, как Соболь-редко, но метко, чем, как Угальде- цвести и пахнуть, раз в два года...
Красиво забил, но важней, то, что растешь, потихоньку, развиваешься и приносишь пользу команде... Больше уверенности в своих силах, больше игровой практики и веры в себя и свои способности, которые, однозначно имеются!!!!!!!
Красиво забил, но важней, то, что растешь, потихоньку, развиваешься и приносишь пользу команде... Больше уверенности в своих силах, больше игровой практики и веры в себя и свои способности, которые, однозначно имеются!!!!!!!