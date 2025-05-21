«Челси» не планирует продавать Энцо

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вчера, 18:58

Как сообщает источник, продажа аргентинца не входит в планы «Челси».

Мадридский «Реал» изучает возможность приобретения полузащитника, но вряд ли сделает достаточно высокое предложение, чтобы изменить позицию «Челси». Лондонцы заплатили за игрока 121 млн фунтов, в связи с этим любое предложение для начала переговоров должно быть значительно выше этой суммы, по мнению инсайдеров.

В этом сезоне Энцо провел 35 матчей в Английской Премьер-Лиге, забил 6 голов и отдал 7 голевых передач.