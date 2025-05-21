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Руководство «Ливерпуля» выделит 150 млн евро на трансфер Вирца

вчера, 13:52

На этой неделе руководство «Ливерпуля» поехало в Бостон для встречи с владельцами клуба, компанией Fenway Sports Group, чтобы обсудить финансирование потенциального трансфера полузащитника «Байера» Флориана Вирца.

Считается, что «Байер» рассчитывает получить около 150 млн евро за продажу игрока.

Ранее сообщалось, что полузащитник уже договорился о переходе в «Баварию». Немецкий клуб уверен, что Вирц выполнит свои обещания и присоединится к ним.

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20 мая
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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:30
дедушка Перес вроде как Энцо хочет из Челси купить, а там ценник ненамного меньше будет
don_surio
don_surio
вчера в 17:11
Бавария не самый лучший вариант, чемпионат Англии более конкурентноспособен. И развития там будет больше.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:37
не особо верю в трансфер, но если есть шанс взять - нужно бороться!
молодой топовый игрок и большая звезда, которая даст результат здесь и сейчас и плюс еще может развиваться дальше!
но Ливерпулю нужен забивной форвард.
если придет только Виртц - опять будем смотреть как великолепные пасы немца порят Диас с условным Нуньесом.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:43
Минуточку, минуточку!

Ещё последнее слово не сказал дедушка Перес!)

Щас Вирц и К* быстрее футболистов выходящих на замену "переобуются")
Маг_тм
Маг_тм ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:31
Можно сказать, что не осталось и клубов таковых, они тоже хотят продать, и заработать. Почти каждый игрок, когда вырастает больше команды, если его во время не продать, начинает деградировать
Incredulous
Incredulous
вчера в 14:50
Байер за это лето неплохо так заработает. Правда потеряет самое главное - команду, которая приносила результат. Плюс ещё и тренера, который эту команду вылепил. Без Вирца, Фримпонга, Та, "аптекари" вряд ли больше смогут конкурировать за "серебряную салатницу" в Бундеслиге.

Не осталось в современном футболе такого понятия как клубный патриотизм, каждый игрок сейчас, как только поднимается повыше в игровом плане, сразу бежит в более именитый клуб. Прошли времена Стивена Джеррарда, Франческо Тотти и Паоло Мальдини. Из-за чего теперь у средних клубов практически нет шансов на конкуренцию с богатыми грандами. Так всегда происходит с Боруссией, которая очень часто взращивает великих талантов, но при это сама практически никогда ничего не выигрывает, хотя и неплохо на продаже этих талантов зарабатывает. Так совсем недавно было с Лестером и Аяксом, и похоже что также теперь будет и с Байером.
Alik_8080
Alik_8080
вчера в 14:43
Он в Баварию перейдёт Бундес лига это его .
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 14:40
Пора уже в футболе вводить ответственность продающей стороне. Заплатили 150-т миллионов, если футболист не заиграл, верните обратно сто. Когда человек в магазине покупает какой-то товар или продукты, то за стоимость покупки ему гарантируют определённое качество. И несут за это ответственность. А в футболе никто ни за что ответственность не несёт, поэтому такие безумные цифры и устанавливают.
Ввести ответственность и цены на футболистов быстро упадут до реальных, а не этих заоблачных.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 14:39
Это тот которого божились, что уже видели в основе реала?
Capral
Capral
вчера в 14:05, ред.
Если трансфер в Ливер действительно состоится, то это будет более реально, чем переход немца в МС, поскольку, силовой, быстрый и прессингующий футбол Вирца может неплохо вписаться в игровую схему Ливерпуля. Но думаю, ещё много будет разговоров... А вот, то, что сам футболист, никак не определится со своим будущим, говорит о том, что он- карьерист, несмотря, на его, противоположное недавнее высказывание...
qmpdgsu25vzf
qmpdgsu25vzf
вчера в 13:57
Скорее всего 150 млн. Ливерпуль всё же не заплатит. Слишком уж много.
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