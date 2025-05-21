Руководство «Ливерпуля» выделит 150 млн евро на трансфер Вирца

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вчера, 13:52

На этой неделе руководство «Ливерпуля» поехало в Бостон для встречи с владельцами клуба, компанией Fenway Sports Group, чтобы обсудить финансирование потенциального трансфера полузащитника «Байера» .

Считается, что «Байер» рассчитывает получить около 150 млн евро за продажу игрока.

Ранее сообщалось, что полузащитник уже договорился о переходе в «Баварию». Немецкий клуб уверен, что Вирц выполнит свои обещания и присоединится к ним.