Руководство «Ливерпуля» выделит 150 млн евро на трансфер Вирца

На этой неделе руководство «Ливерпуля» поехало в Бостон для встречи с владельцами клуба, компанией Fenway Sports Group, чтобы обсудить финансирование потенциального трансфера полузащитника «Байера» Флориана Вирца.
Считается, что «Байер» рассчитывает получить около 150 млн евро за продажу игрока.
Ранее сообщалось, что полузащитник уже договорился о переходе в «Баварию». Немецкий клуб уверен, что Вирц выполнит свои обещания и присоединится к ним.
Не осталось в современном футболе такого понятия как клубный патриотизм, каждый игрок сейчас, как только поднимается повыше в игровом плане, сразу бежит в более именитый клуб. Прошли времена Стивена Джеррарда, Франческо Тотти и Паоло Мальдини. Из-за чего теперь у средних клубов практически нет шансов на конкуренцию с богатыми грандами. Так всегда происходит с Боруссией, которая очень часто взращивает великих талантов, но при это сама практически никогда ничего не выигрывает, хотя и неплохо на продаже этих талантов зарабатывает. Так совсем недавно было с Лестером и Аяксом, и похоже что также теперь будет и с Байером.
Не осталось в современном футболе такого понятия как клубный патриотизм, каждый игрок сейчас, как только поднимается повыше в игровом плане, сразу бежит в более именитый клуб. Прошли времена Стивена Джеррарда, Франческо Тотти и Паоло Мальдини. Из-за чего теперь у средних клубов практически нет шансов на конкуренцию с богатыми грандами. Так всегда происходит с Боруссией, которая очень часто взращивает великих талантов, но при это сама практически никогда ничего не выигрывает, хотя и неплохо на продаже этих талантов зарабатывает. Так совсем недавно было с Лестером и Аяксом, и похоже что также теперь будет и с Байером.