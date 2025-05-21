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«Аль-Иттихад» готов заплатить 120 млн евро за хавбека «Ньюкасла»

вчера, 09:41

Руководство клуба «Аль-Иттихад» планирует приобрести бразильского полузащитника Бруно Гимарайнса из «Ньюкасла», который считается их главной трансферной целью на наступающий сезон. Саудовский клуб готов предложить за него 120 млн евро.

Агент Гимарайнса, Алексис Малавольта, на прошлой неделе посетил Саудовскую Аравию и провел встречу с руководством «Аль-Иттихада».

Также сообщается, что «Аль-Хиляль» проявляет интерес к бразильскому игроку и рассматривает его как альтернативу, если не удастся подписать Бруну Фернандеша из «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:14
Саудовская Аравия уже стала для футболистов как тест на жадность. За возрастных игроков, которые уже на закате своей карьеры, речи конечно не идёт. А вот для тех, кто на пике карьеры, в своей лучшей форме, деньги шейхов с Ближнего Востока - это реальная проверка. Никто их, конечно не вправе обвинять, это их жизнь, их выбор. Но всё же, в Европе они, с нынешними зарплатами футболистов, явно не бедствуют, и за свою карьеру могут заработать на несколько безбедных жизней. И не смотря на это, кому-то и этих миллионов кажется мало, и они готовы пожертвовать своей карьерой ради более толстого кошелька.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:54
Рановато этим Брунам карьеры заканчивать))
Гость
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