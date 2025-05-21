«Аль-Иттихад» готов заплатить 120 млн евро за хавбека «Ньюкасла»

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вчера, 09:41

Руководство клуба «Аль-Иттихад» планирует приобрести бразильского полузащитника из «Ньюкасла», который считается их главной трансферной целью на наступающий сезон. Саудовский клуб готов предложить за него 120 млн евро.

Агент Гимарайнса, Алексис Малавольта, на прошлой неделе посетил Саудовскую Аравию и провел встречу с руководством «Аль-Иттихада».

Также сообщается, что «Аль-Хиляль» проявляет интерес к бразильскому игроку и рассматривает его как альтернативу, если не удастся подписать Бруну Фернандеша из «Манчестер Юнайтед».